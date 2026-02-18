Begin typing your search above and press return to search.
    18 Feb 2026 2:12 PM IST
    18 Feb 2026 2:12 PM IST

    മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ദ​ന്ത, നേ​ത്ര പ​രി​ശോ​ധ​ന ക്യാ​മ്പ്

    സാ​ൽ​മി​യ അ​ൽ മ​ദ്റ​സ​ത്തു​ൽ ഇ​സ്‍ലാ​മി​യ ദ​ന്ത, നേ​ത്ര പ​രി​ശോ​ധ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ ഐ​ഡാ​ക്ക്, ഒ​പ്റ്റി​ക് പ്ല​സ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്ക് പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷം​നാ​ദ് ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ് മെ​മ​ന്റോ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സാ​ൽ​മി​യ അ​ൽ മ​ദ്റ​സ​ത്തു​ൽ ഇ​സ്ലാ​മി​യ പി.​ടി.​എ ക​മ്മി​റ്റി ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ ദ​ന്ത, നേ​ത്ര പ​രി​ശോ​ധ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഡെ​ന്റി​സ്റ്റ് അ​ല​യ​ൻ​സ്, ഓ​പ്റ്റി​ക് പ്ല​സ് എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഹ​വ​ല്ലി​യി​ലെ മ​ദ്റ​സ​യി​ലാ​ണ് ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ഡോ.​അ​ഷീ​ൽ, ഡോ. ​ഷി​റാ​സ്, നി​സാ​ർ കെ ​റ​ഷീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ക്യാ​മ്പ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    പി.​ടി.​എ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷം​നാ​ദ് ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് മാ​ട്ടു​വ​യി​ൽ, മ​ദ്റ​സ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷി​ബി​ലി, അ​ഡ്മി​ൻ റി​ഷ്ദി​ൻ അ​മീ​ർ, വി.​കെ.​ഷി​ഹാ​ബ്, അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ്, വി.​എം.​ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, കെ.​കെ.​സ​ത്താ​ർ,മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ക്ബാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഐ​ഡാ​ക്ക്, ഒ​പ്റ്റി​ക് പ്ല​സ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്ക് പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷം​നാ​ദ് ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ് മെ​മ​ന്റോ കൈ​മാ​റി. ഹെ​ഡ് ബോ​യ് അ​ബ്ഷാ​ർ ത​റ​യി​ൽ, ഹെ​ഡ് ഗേ​ൾ ഇ​സ്മ ന​ജീ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    TAGS:Madrasa StudentsKuwait Newsgulf news malayalamDental Check-up
