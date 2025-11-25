Begin typing your search above and press return to search.
    ജ​ലീ​ബ് അ​ൽ ശു​യൂ​ഖി​ലെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മ​ല്ലാ​ത്ത കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ പൊ​ളി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി

    67 കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പൊ​ളി​ക്കും
    ജ​ലീ​ബ് അ​ൽ ശു​യൂ​ഖി​ലെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മ​ല്ലാ​ത്ത കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ പൊ​ളി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി
    ജ​ലീ​ബ് അ​ൽ ശു​യൂ​ഖി​ലെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മ​ല്ലാ​ത്ത കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പൊ​ളി​ച്ചു നീ​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ജ​ലീ​ബ് അ​ൽ ശു​യൂ​ഖി​ലെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മ​ല്ലാ​ത്ത കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റ​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ 67 കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പൊ​ളി​ച്ചു മാ​റ്റു​ക. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ സു​ര​ക്ഷ​യും ന​ഗ​ര​വ​ത്കര​ണ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യും പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ടെ​സ്റ്റി​ങ്, ക്വാ​ളി​റ്റി ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ആ​ൻ​ഡ് റി​സ​ർ​ച്ച് എ​ന്നി​വ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ പൊ​തു​ജ​ന സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    സു​ര​ക്ഷി​ത​മ​ല്ലെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​ട​ൻ ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​കാ​നും ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ഴാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടു​ത​ലാ​ണെ​ന്നും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി നേ​ര​ത്തേ കെ​ട്ടി​ട ഉ​ട​മ​ക​ളെ​യും താ​മ​സ​ക്കാ​രെ​യും അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ന​വം​ബ​ർ നാ​ലി​ന് 67 കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ ഉ​ട​ൻ ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​ക​ണ​മെ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ത്തെ അ​ന്ത്യ​ശാ​സ​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ക​യും ഉ​ണ്ടാ​യി. നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഉ​ട​മ​ക​ൾ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ പൊ​ളി​ക്ക​ൽ ന​ട​ത്താ​ൻ നേ​രി​ട്ട് ഇ​ട​പെ​ടു​മെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി നേ​രി​ട്ട് കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റ​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ മ​ന​ൽ അ​ൽ അ​സ്ഫ​റി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ.

    Show Full Article
