Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    13 Dec 2025 8:40 AM IST
    Updated On
    13 Dec 2025 8:40 AM IST

    ജ​ലീ​ബി​ലെ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ പൊ​ളി​ക്ക​ൽ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കും

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ജ​ലീ​ബ് അ​ൽ ശു​യൂ​ഖി​ലെ അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ലു​ള്ള കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ പൊ​ളി​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കാ​ൻ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റീ​വ് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച അ​ടി​യ​ന്ത​ര അ​പേ​ക്ഷ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് കേ​സ് തീ​ർ​പ്പാ​കു​ന്ന​ത് വ​രെ പൊ​ളി​ക്ക​ൽ നി​ർ​ത്താ​ൻ കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    മു​നി​സി​പ്പ​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 67 കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ജീ​ർ​ണാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ട​പ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തും പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പൊ​ളി​ക്ക​ൽ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് നേ​ര​ത്തെ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​കാ​ൻ അ​ന്ത്യ​ശാ​സ​നം ന​ൽ​കി​യ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ഴ്ച മു​ത​ലാ​ണ് അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ലു​ള്ള കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ പൊ​ളി​ക്ക​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടെ ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​യി​രു​ന്നു.

