കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പൊ​തു, സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ളി​ലും പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് സ​ർ​ജ​റി​ക​ളും ടാ​റ്റൂ​ക​ളും നി​രോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യം. ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ഞ്ച് എം.​പി​മാ​ർ ദേ​ശീ​യ അ​സം​ബ്ലി​യി​ൽ നി​ർ​ദേ​ശം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ക​ര​ട് നി​യ​മ നി​ർ​ദേ​ശം അ​നു​സ​രി​ച്ച്, എ​ല്ലാ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് സ​ർ​ജ​റി അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന​ക​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണം. ഇ​തി​നാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക​യും ആ​വ​ശ്യം പ​ഠി​ച്ചു മാ​ത്രം അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ക​യും വേ​ണം. കോ​സ്‌​മെ​റ്റി​ക് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പും ശേ​ഷ​വും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി വെ​രി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​നെ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും എം.​പി​മാ​രാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​യീ​ഫ്, ഹം​ദാ​ൻ അ​ൽ അ​സ്മി, ഫ​ഹ​ദ് അ​ൽ മ​സൂ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മു​തൈ​ർ, ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ഒ​ബൈ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച നി​യ​മ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ ലിം​ഗ​മാ​റ്റ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ നി​രോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. നി​ർ​ദി​ഷ്ട നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ ലം​ഘി​ച്ചാ​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തെ ജ​യി​ൽ​ശി​ക്ഷ​യും അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 1,000 ദി​നാ​ർ പി​ഴ​യും നി​ർ​ദേ​ശം വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്നു.

Demand that plastic surgery should not be allowed without permission