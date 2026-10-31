വാഹനാപകടത്തിൽ ഡെലിവറി തൊഴിലാളി മരിച്ചു

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
വാഹനാപകടത്തിൽ ഡെലിവറി തൊഴിലാളി മരിച്ചുtext_fields
bookmark_border
News Summary - Delivery Worker Accident Death
കുവൈത്ത് സിറ്റി: അദാനിലെ ഉൾറോഡിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശിയായ ഡെലിവറി തൊഴിലാളി മരിച്ചു. ഒരു കുവൈത്ത് പൗരന് പരിക്കേറ്റു. ഇയാൾ ഓടിച്ച വാഹനവും ഡെലിവറി തൊഴിലാളിയുടെ മോട്ടോർ സൈക്കിളും കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉടൻ സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തി ഇരുവരെയുംആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശിയെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. കുവൈത്ത് പൗരന് തലയിൽ ചതവുകളും മുറിവുകളും ഉണ്ടായി. സമീപത്തെ വീടിന് മുന്നിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന രണ്ട് വാഹനങ്ങൾക്കും അപകടത്തിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു.
25% Off
Today's Edition is out
Want the complete newspaper?
Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
Click here for the full edition →
Use code SAVE25
Next Story