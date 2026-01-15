Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    15 Jan 2026 11:56 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 11:56 AM IST

    പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി ഇ​റ്റ​ലി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു; സൈ​നി​ക ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച് ഇ​റ്റ​ലി​യും കു​വൈ​ത്തും

    ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സാ​യു​ധസേ​ന​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സം​യു​ക്ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സം​വി​ധാ​നം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നും ക​രാ​ർ വ​ഴി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു
    പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി ഇ​റ്റ​ലി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു; സൈ​നി​ക ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച് ഇ​റ്റ​ലി​യും കു​വൈ​ത്തും
    പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ലി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ സാ​ലിം അ​സ്സ​ബാ​ഹും ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ

    പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി ഗൈ​ഡോ ക്രോ​സെ​റ്റോ​യും

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ഏ​കോ​പ​ന​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ൽ, വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം പ​ങ്കി​ട​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​വൈ​ത്തും ഇ​റ്റ​ലി​യും പു​തി​യ സൈ​നി​ക ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ലി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ സാ​ലിം അ​സ്സ​ബാ​ഹും ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി ഗൈ​ഡോ ക്രോ​സെ​റ്റോ​യും ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല​യു​ടെ ഇ​റ്റ​ലി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ച​ട​ങ്ങ്. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സാ​യു​ധ സേ​ന​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സം​യു​ക്ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സം​വി​ധാ​നം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നും ക​രാ​ർ വ​ഴി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ പൊ​തു താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ, പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ, സ്ഥി​ര​ത​യും സു​ര​ക്ഷ​യും കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ക്രി​യാ​ത്മ​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം, ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം എ​ന്നി​വ​യെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള​താ​ണ് കു​വൈ​ത്തും ഇ​റ്റ​ലി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധ​മെ​ന്ന് ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സൈ​നി​ക, പ്ര​തി​രോ​ധ സ​ഹ​ക​ര​ണം തു​ട​രാ​നു​ള്ള പ​ര​സ്പ​ര താ​ൽ​പ​ര്യ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചു. ഇ​രു​വ​ശ​ത്തു​നി​ന്നു​മു​ള്ള മു​തി​ർ​ന്ന സൈ​നി​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ​മാ​രും ഒ​പ്പു​വെ​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

