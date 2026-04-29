Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightപ്രതിരോധ മന്ത്രി...
    Kuwait
    Posted On
    29 April 2026 12:27 PM IST
    Updated On
    29 April 2026 12:27 PM IST

    പ്രതിരോധ മന്ത്രി വ്യോമസേന കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    വ്യോമസേനയുടെ കാര്യക്ഷമത, ഉയർന്ന മനോവീര്യം, രാജൃ പ്രതിരോധത്തിലുള്ള പങ്ക് എന്നിവയെ മന്ത്രി പ്രശംസിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    പ്രതിരോധ മന്ത്രി ശൈഖ് അബ്ദുല്ല അലി അബ്ദുല്ല അൽ സാലിം അസ്സബാഹ് വ്യോമസേന കേന്ദ്രം സന്ദർശനത്തിൽ

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: പ്രതിരോധ മന്ത്രി ശൈഖ് അബ്ദുല്ല അലി അബ്ദുല്ല അൽ സാലിം അസ്സബാഹ് വ്യോമസേനയുടെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു. വ്യോമസേന പ്രവർത്തന സന്നദ്ധത, തയാറെടുപ്പ് എന്നിവ മന്ത്രി പരിശോധിച്ചു.

    സന്ദർശന വേളയിൽ, സായുധ സേനയുടെ സുപ്രീം കമാൻഡർ അമീർ ശൈഖ് മിശ്അൽ അൽ അഹമ്മദ് അൽ ജാബിർ അസ്സബാഹ്, കിരീടാവകാശി ശൈഖ് സബാഹ് ഖാലിദ് അൽ ഹമദ് അൽ മുബാറക് അസ്സബാഹ് എന്നിവരുടെ ആശംസകൾ സന്ദർശനവേളയിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി വ്യോമസേന ഉദ്യോഗസഥരെ അറിയിച്ചു. പൂർണ ജാഗ്രതയും തയാറെടുപ്പും നിലനിർത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം മന്ത്രി ഉദ്യോഗസഥരെ ഉണർത്തി. വ്യോമസേനയുടെ കാര്യക്ഷമത, ഉയർന്ന മനോവീര്യം, ദേശീയ പ്രതിരോധത്തിലുള്ള പങ്ക് എന്നിവയെ മന്ത്രി പ്രശംസിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Air ForcedefensevisitDefense Minister
    News Summary - Defense Minister visits Air Force bases
    Similar News
    Next Story
    X