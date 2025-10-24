Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 9:51 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 9:51 AM IST

    മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത് കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് പി​ഴശി​ക്ഷ

    മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത് കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് പി​ഴശി​ക്ഷ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ന​ഴ്‌​സു​മാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത് കേ​സി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ലെ അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് പി​ഴ ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചു.

    ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന 60ൽ ​അ​ധി​കം പ്ര​വാ​സി ന​ഴ്‌​സു​മാ​രാ​ണ് വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ​രാ​തി ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്ന​ത്. റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റ് ന​ട​ത്തി​യ സു​ഡാ​നീ​സ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​ട്രാ​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് 3,000 ദീ​നാ​ർ വീ​തം പി​ഴ ചു​മ​ത്തി.

    ര​ണ്ട് ക​മ്പ​നി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ കു​റ്റ​വി​മു​ക്ത​രാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. സു​ഡാ​നി​ലും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും നി​ന്ന് ന​ഴ്‌​സു​മാ​രെ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു ഭാ​ഗം തി​രി​ച്ച​ട​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ചെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ചാ​ണ് കേ​സ്.

    TAGS:humanSentencedhuman trafficking caseDefendants
    News Summary - Defendants sentenced in human trafficking case
