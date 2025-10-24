Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    24 Oct 2025 10:17 AM IST
    24 Oct 2025 10:17 AM IST

    തീ​പി​ടി​ത്ത​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​റ​വ്; അതിജാ​ഗ്ര​ത തു​ട​ര​ണം

    8.34 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വു​ണ്ടാ​യ​താ​യി കു​വൈ​ത്ത് ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​തി​രോ​ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ്മാ​ർ​ട്ട് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ തീ​പി​ടി​ത്ത​ങ്ങ​ളി​ൽ 8.34 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വു​ണ്ടാ​യ​താ​യി കു​വൈ​ത്ത് ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ്. ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഗ​രീ​ബാ​ണ് ഈ ​കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    ‘സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും പ്ര​തി​രോ​ധ​വും’ എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സ് പു​തി​യ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ വ​രെ 13,000ൽ ​അ​ധി​കം തീ​പി​ടി​ത്ത കേ​സു​ക​ളി​ൽ സേ​ന സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 2,728 അ​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ, 1,058 ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ, 3,323 അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ട​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഗൂ​ഗി​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യും കെ.​എ​ഫ്.​എ​ഫ്. അ​റി​യി​ച്ചു.

    എ​ട്ട് നൂ​ത​ന മ​റൈ​ൻ റെ​സ്‌​ക്യൂ ബോ​ട്ടു​ക​ളും സു​ബ്ഹാ​ൻ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഹ​സാ​ർ​ഡ​സ് മെ​റ്റീ​രി​യ​ൽ​സ്, അ​ർ​ദി​യ ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ് സെ​ന്റ​ർ, സൗ​ത്ത് എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് സെ​ന്റ​ർ, ജു​ൻ മ​റൈ​ൻ റെ​സ്‌​ക്യൂ സെ​ന്റ​ർ, ശൈ​ഖ് ജാ​ബി​ർ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് കോ​സ്‌​വേ​യി​ലെ ഒ​രു ഫ​യ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ പു​തി​യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും ഈ ​വ​ര്‍ഷം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    തീ ​പി​ടി​ത്തം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നും അ​ഗ്നി പ്ര​തി​രോ​ധ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്‌​സ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പൊ​തു​ജ​ന​ത്തോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

