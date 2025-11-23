Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 2:21 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 2:21 PM IST

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വി​നെ നി​യ​മി​ക്കാൻ ​ മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി​യു​ടെ 35ാമ​ത് യോ​ഗ​ത്തിൽ തീരുമാനം

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വി​നെ നി​യ​മി​ക്കാൻ ​ മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി​യു​ടെ 35ാമ​ത് യോ​ഗ​ത്തിൽ തീരുമാനം
    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ​ചേ​ർ​ന്ന മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി​യു​ടെ യോ​ഗം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ നി​യ​മ, സാ​ങ്കേ​തി​ക, പ്ര​ത്യേ​ക ക​ൺ​സ​ൽ​ട്ട​ന്റു​മാ​രു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വി​നെ നി​യ​മി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​യാ​ൻ പാ​ല​സി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​ധാ​ന വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി​യു​ടെ 35ാമ​ത് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും നി​ല​വി​ലു​ള്ള​തും ഭാ​വി​യി​ലു​ള്ള​തു​മാ​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ഗോ​ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി വ​ഴി നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ്, ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​യ​മ, സാ​ങ്കേ​തി​ക, മ​റ്റ് പ്ര​ത്യേ​ക ക​ൺ​സ​ൽ​ട്ട​ന്റു​മാ​രു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ക​യും ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​ണ്. നി​ര​വ​ധി പ്ര​മു​ഖ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് രാ​ജ്യ​ത്ത് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ ഇ​തി​ന​കം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ക​ബീ​ർ തു​റ​മു​ഖം, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ, കു​റ​ഞ്ഞ കാ​ർ​ബ​ൺ മാ​ലി​ന്യ പു​ന​രു​പ​യോ​ഗം, ഭ​വ​ന വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ൾ, മ​ലി​ന​ജ​ല അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, മ​രു​ഭൂ​വ​ത്ക​ര​ണം ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ നി​ല​വി​ലു​ള്ള സ്ഥി​തി​യും യോ​ഗം അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്ത​താ​യി ഏ​ഷ്യ​ൻ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സ​മി​ഹ് ജൗ​ഹ​ർ ഹ​യാ​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു. കു​വൈ​ത്തും വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച ക​രാ​റു​ക​ളെ​യും ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളെ​യും കു​റി​ച്ചും വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ദി​വാ​ൻ മേ​ധാ​വി അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ദാ​ഖി​ൽ അ​ൽ ദാ​ഖി​ൽ, പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ലി അ​ൽ സാ​ലിം അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി ഡോ.​നൂ​റ അ​ൽ മ​ഷാ​ൻ, മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, ഭ​വ​ന​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് അ​ൽ മെ​ഷാ​രി, കു​വൈ​ത്ത് ഡ​യ​റ​ക്ട് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ് പ്ര​മോ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ് ഡോ. ​മി​ശ്അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് എ​ന്നി​വ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:Kuwait News
    News Summary - Decision to appoint Economic Advisor taken at 35th meeting of the Committee of Ministers
