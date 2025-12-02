Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 11:01 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 11:01 AM IST

    ല​ഹ​രി കേ​സി​ൽ വ​ധ​ശി​ക്ഷ, ത​ട​വ്, പി​ഴ; പു​തി​യ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​രു​ദ്ധ നി​യ​മം ഡി​സം​ബ​ർ 15 മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ

    ല​ഹ​രി കേ​സി​ൽ വ​ധ​ശി​ക്ഷ, ത​ട​വ്, പി​ഴ; പു​തി​യ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​രു​ദ്ധ നി​യ​മം ഡി​സം​ബ​ർ 15 മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ല​ഹ​രി​ക്കെ​തി​രാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ർ​ക്ക​ശ​വും സ​മ​ഗ്ര​വു​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന പു​തി​യ ‘മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​രു​ദ്ധ നി​യ​മം’ ഡി​സം​ബ​ർ 15 മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കേ​സു​ക​ളി​ൽ വ​ധ​ശി​ക്ഷ, ത​ട​വ്, പി​ഴ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ പു​തി​യ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ശി​ക്ഷ ക​ന​ത്ത​താ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ളെ​യും സൈ​ക്കോ​ട്രോ​പി​ക് വ​സ്തു​ക്ക​ളെ​യും ചെ​റു​ക്കു​ന്ന​തും ഉ​പ​യോ​ഗ​വും ക​ട​ത്തും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ് പു​തി​യ നി​യ​മ​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് മേ​ധാ​വി ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഖ​ബ​സാ​ർ​ഡ് പ​റ​ഞ്ഞു. ശി​ക്ഷാ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ, പ്ര​തി​രോ​ധം, ചി​കി​ത്സ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ വ​ശ​ങ്ങ​ളും പു​തി​യ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നു​ള്ള മ​രു​ന്നു​ക​ൾ​ക്കും ക​ന​ത്ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഉ​ണ്ടാ​കും. ഇ​വ​യു​ടെ വി​ത​ര​ണം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കും.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് ഒ​രു കൂ​ട്ടാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണെ​ന്നും അ​തി​ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും യോ​ജി​ച്ച ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും ഖ​ബ​സാ​ർ​ഡ് സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​നും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​പ​ത്തി​നെ​തി​രെ പോ​രാ​ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത നി​ര​വ​ധി ഫാ​മു​ക​ൾ റെ​യ്ഡ് ചെ​യ്ത് വി​വി​ധ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​താ​യി ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഫോ​ർ ഡ്ര​ഗ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഹ​മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് പ​റ​ഞ്ഞു. നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​നും സ​മൂ​ഹ സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള നി​ര​ന്ത​ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ക്കാം

    ല​ഹ​രി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടാ​ൽ 1884141 എ​ന്ന ഹോ​ട്ട് ലൈ​ൻ ന​മ്പ​റി​ൽ അ​റി​യി​ക്കാം.

    ഇ​ത്ത​രം വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യ ര​ഹ​സ്യ​സ്വ​ഭാ​വ​ത്തോ​ടെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യും. വി​വ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​യാ​ളു​ടെ ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി​യു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും.



    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​രു​ദ്ധ നി​യ​മ​ത്തെ​യും സൈ​ക്കോ​ട്രോ​പി​ക് ല​ഹ​രി​വ​സ്തു​ക്ക​ളെ​യും കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ദേ​ശീ​യ കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പൊ​തു​ജ​ന അ​വ​ബോ​ധം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ൽ, വ്യാ​പ​നം ത​ട​യ​ൽ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    TAGS:Death PenaltyimprisonmentKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Death penalty, imprisonment, fine in drunkenness case; New anti-drunk law comes into effect from December 15
