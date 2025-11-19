Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    19 Nov 2025 11:40 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 11:40 AM IST

    ദർസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റിന് സ്വീകരണം നൽകി

    ദർസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റിന് സ്വീകരണം നൽകി
    ക​ണ്ണൂ​ർ പു​തി​യ​ങ്ങാ​ടി ജ​മാ​അ​ത്ത് ദ​ർ​സ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ. ​ബീ​രാ​ന് കു​വൈ​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ ക​ണ്ണൂ​ർ പു​തി​യ​ങ്ങാ​ടി ജ​മാ​അ​ത്ത് ദ​ർ​സ് ക​മ്മി​റ്റി (പി.​ജെ.​ഡി.​ഡി) പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ. ​ബീ​രാ​ന് കു​വൈ​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​സി.​അ​ബ്ദു​ൽ ക​രിം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​ഡ്വൈ​സ​റി അം​ഗം ടി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. എ​സ്. അ​ഷ്റ​ഫ്, എ.​വി.​ശി​ബി​ലി, എ.​വി.​സ​ക്കീ​ർ, എ.​ല​ത്തീ​ഫ്, ഇ​ഖ്‌​ബാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. പി.​എ.​പി. സ​ലാം സ്വാ​ഗ​ത​വും കെ.​സി.​സ​ത്താ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

