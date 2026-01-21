Begin typing your search above and press return to search.
    21 Jan 2026 11:46 AM IST
    21 Jan 2026 11:46 AM IST

    സൈബർ സുരക്ഷ സംയുക്ത ഗൾഫ് സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തും

    കു​വൈ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷാ വ​ർ​ക്കി​ങ് ഗ്രൂ​പ്പ് യോ​ഗം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ​യി​ൽ സം​യു​ക്ത ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്ത് ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ജി.​സി.​സി) സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷാ വ​ർ​ക്കി​ങ് ഗ്രൂ​പ്പ്. കു​വൈ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന 21ാമ​ത് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് സൈ​ബ​ർ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഖു​തൈ​ബ അ​ൽ മു​സൈ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​ര​വ​ധി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ യോ​ഗം അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്ത​താ​യി കു​വൈ​ത്ത് ആ​ർ​മി ജ​ന​റ​ൽ സ്റ്റാ​ഫ് പ​ത്ര​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. സൈ​ബ​ർ ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​വും പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളും കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യു​ന്ന​തും ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്തു. ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷാ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ലു​ള്ള മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം നീ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ഏ​കീ​ക​രി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി സൈ​ബ​ർ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത യോ​ഗം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ആ​ർ​മി ജ​ന​റ​ൽ സ്റ്റാ​ഫ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

