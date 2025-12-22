Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    date_range 22 Dec 2025 9:12 AM IST
    date_range 22 Dec 2025 9:13 AM IST

    സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ, സ​ഹ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു

    ജാ​ഗ്ര​ത ഉ​ണ​ർ​ത്തി ജി.​സി.​സി സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ സ​മ്മേ​ള​നം
    സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ, സ​ഹ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു
    ജി.​സി.​സി സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ, സ​ഹ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത് കു​വൈ​ത്തി​ൽ ജി.​സി.​സി സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ സ​മ്മേ​ള​ന​വും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും. അ​ഞ്ചാ​മ​ത് സ​മ്മേ​ള​നം സൈ​ബ​ർ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യ​ൽ, ക​ഴി​വു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്ക​ൽ, സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യും ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്തു. ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് ജ​ന​റ​ലും സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ ഇ​നി ഐ​ച്ഛി​ക​മ​ല്ലെ​ന്നും ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യാ​ണെ​ന്നും ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് നാ​ഷ​ന​ൽ സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ കേ​ന്ദ്രം മേ​ധാ​വി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ അ​ബീ​ർ അ​ൽ അ​വാ​ദി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സു​പ്ര​ധാ​ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​വും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഇ​ട​ത്തെ ഇ​ന്ന് കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​ഇ​ടം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് പ്ര​ധാ​ന ക​ട​മ​യും കൂ​ട്ടാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വു​മാ​ണ്, അ​തി​ന് ഏ​കീ​കൃ​ത ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളെ നേ​രി​ടാ​നു​ള്ള നി​ര​ന്ത​ര സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സൈ​ബ​ർ ലോ​ക​ത്തെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ക​ഴി​വു​ക​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​റ​ച്ച പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ജി.​സി.​സി സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്കും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സം​ഘാ​ട​ക​ർ​ക്കും അ​ബീ​ർ അ​ൽ അ​വാ​ദി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

