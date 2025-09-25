Begin typing your search above and press return to search.
    ക​പ്പ​ൽ വ​ഴി ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മം കാ​ലി​ത്തീ​റ്റ​ക്കി​ട​യി​ൽ ല​ഹ​രി; 10 കി​ലോ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് ക​സ്റ്റം​സ്

    ക​പ്പ​ൽ വ​ഴി ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മം കാ​ലി​ത്തീ​റ്റ​ക്കി​ട​യി​ൽ ല​ഹ​രി; 10 കി​ലോ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് ക​സ്റ്റം​സ്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് തു​റ​മു​ഖം വ​ഴി വീ​ണ്ടും ല​ഹ​രി​ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മം. മ​റ്റൊ​രു രാ​ജ്യ​ത്ത് നി​ന്ന് എ​ത്തി​യ ക​പ്പ​ലി​ൽ ദോ​ഹ തു​റ​മു​ഖം വ​ഴി ല​ഹ​രി​ക​ട​ത്താ​നു​ള്ള നീ​ക്കം ക​സ്റ്റം​സ് ജ​ന​റ​ൽ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ക​പ്പ​ലി​ൽ കാ​ലി​ത്തീ​റ്റ ബാ​ഗു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച് ല​ഹ​രി ക​ട​ത്താ​നാ​യി​രു​ന്നു നീ​ക്കം. 10 കി​ലോ ക്രി​സ്റ്റ​ൽ മെ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ആ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്കു മു​മ്പും ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ല​ഹ​രി​ക​ട​ത്താ​നു​ള്ള നീ​ക്കം ക​സ്റ്റം​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു.സം​ശ​യം തോ​ന്നി​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ​ഥ​ർ ക​പ്പ​ലി​ൽ എ​ത്തി​യ കാ​ലി​ത്തീ​റ്റ​യു​ടെ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 216 ട​ൺ കാ​ലി​തീ​റ്റ​യാ​ണ് എ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    പിടി​ച്ചെടുത്ത ലഹരി അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു

    തു​ട​ർ​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം 10 കി​ലോ ക്രി​സ്റ്റ​ൽ മെ​ത്ത് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. ക​പ്പ​ലി​ൽ മ​റ്റ് നി​രോ​ധി​ത വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഇ​ല്ലെ​ന്ന് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​താ​യും ക​സ്റ്റം​സ് ജ​ന​റ​ൽ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത വ​സ്തു​ക്ക​ൾ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക് കൈ​മാ​റി. നി​രോ​ധി​ത വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ക​ട​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കും സ്ഥി​ര​ത​ക്കും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന എ​ല്ലാ​ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​യും നേ​രി​ടാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യി തു​ട​രു​മെ​ന്നും ക​സ്റ്റം​സ് ജ​ന​റ​ൽ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf NewsSmugglecustomsKuwait Newsdruggseizes
