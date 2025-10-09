Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    date_range 9 Oct 2025 11:52 AM IST
    date_range 9 Oct 2025 11:52 AM IST

    കസ്റ്റംസ് ഓപറേഷൻ, അതിർത്തി സുരക്ഷ; കുവൈത്തും യു.എസും കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു

    കു​വൈ​ത്ത്- യു.​എ​സ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ക​സ്റ്റം​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലും അ​തി​ർ​ത്തി സു​ര​ക്ഷ​യി​ലും സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സാ​ങ്കേ​തി​ക വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം കൈ​മാ​റാ​നും കു​വൈ​ത്തും യു.​എ​സും ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വ​ച്ചു. കു​വൈ​ത്ത് ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹും യു.​എ​സ് ക​സ്റ്റം​സ് ആ​ൻ​ഡ് ബോ​ർ​ഡ​ർ പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ ഏ​ജ​ൻ​സി ക​മീഷ​ണ​ർ റോ​ഡ്‌​നി സ്കോ​ട്ടും ത​മ്മി​ൽ വാ​ഷിം​ഗ്ട​ൺ ഡി.​സി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ലാ​ണ് ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ട​ത്.

    ക​സ്റ്റം​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും തു​റ​മു​ഖ സു​ര​ക്ഷ​യും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് ക​മ്മീ​ഷ​ണ​ർ സ്കോ​ട്ടു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള യാ​ത്ര, ച​ര​ക്ക് വി​മാ​ന സ​ർ​വിസു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​രു​വ​രും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. തു​റ​മു​ഖ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റി​ൽ ദേ​ശീ​യ കേ​ഡ​റു​ക​ളെ യോ​ഗ്യ​രാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​ൽ, അ​തി​ർ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് സ്മാ​ർ​ട്ട് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ധ്യ​ത എ​ന്നി​വ​യും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    യു.​എ​സു​മാ​യു​ള്ള ക​സ്റ്റം​സ്, സു​ര​ക്ഷാ സ​ഹ​ക​ര​ണം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ താ​ൽ​പ​ര്യം ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. തു​റ​മു​ഖ സു​ര​ക്ഷ​യി​ലെ ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ലു​ള്ള മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ഏ​കോ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും ചൂ​ണ്ടി​കാ​ട്ടി. യു.​എ​സി​ലെ കു​വൈ​ത്ത് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ശൈ​ഖ അ​ൽ സൈ​ൻ അ​സ്സ​ബാ​ഹും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - Customs operations, border security; Kuwait and US sign agreement
