Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 1:16 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 1:16 PM IST

    റേ​ഷ​ൻ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് ശ്ര​മം ക​സ്റ്റം​സ് ത​ട​ഞ്ഞു

    റേ​ഷ​ൻ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് ശ്ര​മം ക​സ്റ്റം​സ് ത​ട​ഞ്ഞു
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത്-​സാ​ൽ​മി അ​തി​ർ​ത്തി വ​ഴി വ​ലി​യ തോ​തി​ലു​ള്ള റേ​ഷ​ൻ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് ശ്ര​മം ക​സ്റ്റം​സ് ത​ട​ഞ്ഞു. ക​യ​റ്റു​മ​തി നി​രോ​ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന സ​ബ്സി​ഡി​യു​ള്ള ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളാ​ണ് ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​തെ​ന്ന് ക​സ്റ്റം​സ് ജ​ന​റ​ൽ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും നി​രീ​ക്ഷ​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​സ്റ്റം​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ത​രം​തി​രി​ച്ച​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. നി​യ​മ​പ​ര​വും ഭ​ര​ണ​പ​ര​വു​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ണി​ജ്യ-​വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റും. സ​ബ്സി​ഡി​യു​ള്ള വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് ത​ട​യാ​നും ദേ​ശീ​യ ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ത​ര​ണം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ക​സ്റ്റം​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    Girl in a jacket

