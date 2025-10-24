Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightപാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 9:54 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 9:54 AM IST

    പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​ഗോ​ള നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ന് അ​നു​സ​രി​ച്ച് പു​തു​ക്ക​ണം- വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മ​ന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​ഗോ​ള നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ന് അ​നു​സ​രി​ച്ച് പു​തു​ക്ക​ണം- വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മ​ന്ത്രി
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യും വി​മ​ർ​ശ​നാ​ത്മ​ക ചി​ന്ത​യും വ​ള​ർ​ത്താ​നു​ള്ള ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​ഗോ​ള നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ന് അ​നു​സ​രി​ച്ച് പു​തു​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ജ​ലാ​ൽ അ​ൽ ത​ബ്ത​ബാ​യി പ​റ​ഞ്ഞു.

    കു​വൈ​ത്ത് ടീ​ച്ചേ​ഴ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​ര്‍ക്കാ​യി ന​ട​ത്തി​യ യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ച്ച് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം. നീ​തി, സു​താ​ര്യ​ത എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന അ​ധ്യാ​പ​ക നി​യ​മ​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കു​ള്ള പി​ന്തു​ണ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsEducation MinisterCurriculargulf
    News Summary - Curricula should be revised according to global standards - Education Minister
    Similar News
    Next Story
    X