കറൻസി ഉപയോഗം കുറഞ്ഞു; ഡിജിറ്റൽ പേമെന്റുകൾ വർധിച്ചുtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഡിജിറ്റൽ പേമന്റുകളുടെ ഉപയോഗം വർധിച്ചതോടെ രാജ്യത്ത് കറൻസി ഉപയോഗം കുറഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ട്. ദൈനംദിന ചെലവിന്റെ 30 ശതമാനം മാത്രം ഇപ്പോൾ കറൻസിയായി തുടരുന്നുവെന്ന് വിസ കുവൈത്ത് കൺട്രി മാനേജർ മുഹമ്മദ് റെയാദ് അറിയിച്ചു. ഉപഭോക്താക്കളിൽ 59 ശതമാനം പേർ കാർഡുകളോ മൊബൈൽ ഉപകരണങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പണ ഉപയോഗത്തിൽ 19 ശതമാനം കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായും ഇത് ഗൾഫ് മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ബില്ലുകൾ അടക്കൽ, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, ടാക്സി സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനം രാജ്യത്ത് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ, ചെറിയ കൈമാറ്റങ്ങൾക്കും ചില വാടക ഇടപാടുകൾക്കുമായി കറൻസി ഉപയോഗം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register