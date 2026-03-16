സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു; സുരക്ഷ സേനകളുടെ വീരോചിത പങ്കിനെ പ്രശംസിച്ച് കിരീടാവകാശി
കുവൈത്ത് സിറ്റി: മേഖലയിലെയും രാജ്യത്തെയും പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിരോധം തീർക്കുന്ന കുവൈത്ത് സേനയെ പ്രശംസിച്ചു കിരീടാവകാശി ശൈഖ് സബാഹ് ഖാലിദ് അൽ ഹമദ് അൽ മുബാറക് അസ്സബാഹ്. സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിലെ തയാറെടുപ്പുകളും സന്നദ്ധതയും വിലയിരുത്തി കിരീടാവകാശി വിവിധ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു.
മേഖലയിലെ നിലവിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾക്കിടയിൽ രാജ്യത്തെ സൈനിക, സുരക്ഷാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വീരോചിതവും അസാധാരണവുമായ പങ്കിനെ കിരീടാവകാശി പ്രശംസിച്ചു. സായുധ സേനയുടെ സുപ്രീം കമാൻഡറായ അമീർ ശൈഖ് മിശ്അൽ അൽ അഹമ്മദ് അൽ ജാബിർ അസ്സബാഹിന്റെ ആശംസകളും കിരീടാവകാശി അറിയിച്ചു.
പ്രതിരോധ മന്ത്രി ശൈഖ് അബ്ദുല്ല അലി അബ്ദുല്ല അൽ സാലിം അസ്സബാഹ്, കരസേനാ മേധാവി ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഖാലിദ് അൽ ശുറൈയാൻ എന്നിവരും കിരീടാവകാശികൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.
ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളെയും ജോർഡനെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ നടത്തിയ ഹീനമായ ആക്രമണങ്ങളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം പ്രകടിപ്പിച്ച ഐക്യദാർഢ്യത്തെയും ശക്തമായ അപലപനത്തെയും കിരീടാവകാശി പ്രശംസിച്ചു. 136 രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സുരക്ഷാ സമിതിയിൽ ഗൾഫ് പ്രമേയം അംഗീകരിച്ചതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഇത് ഗൾഫ് നിലപാടിന്റെ നീതിയും അതിനോടുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഐക്യദാർഢ്യത്തിന്റെ ശക്തിയും പ്രകടമാക്കുന്നതാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഏകോപനം തുടരുകയാണ്. ബാഹ്യ ഭീഷണികളെ ഗൗരവമായി കാണേണ്ടതിന്റെയും, സങ്കീർണ്ണമായ പ്രാദേശിക സാഹചര്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളെയും നേരിടാൻ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള സന്നദ്ധതയും ജാഗ്രതയും നിലനിർത്തേണ്ടതിന്റെയും ആവശ്യകത അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷ, സുരക്ഷ, സമൃദ്ധി എന്നിവക്കായി അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു.
രാഷ്ട്ര പ്രതിരോധത്തിനായി ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച രക്തസാക്ഷികൾക്ക് കരുണ ചൊരിയാനും, പരിക്കേറ്റവർക്ക് വേഗത്തിലുള്ള സുഖം പ്രാപിക്കാനും പ്രാർത്ഥിച്ചു.
