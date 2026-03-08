Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    8 March 2026 9:37 AM IST
    Updated On
    8 March 2026 9:37 AM IST

    കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി കെ.​എ​ൻ.​ജി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു; ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ഉ​യ​ർ​ത്തി നേ​തൃ​ത്വം

    കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി കെ.​എ​ൻ.​ജി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു; ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ഉ​യ​ർ​ത്തി നേ​തൃ​ത്വം
    കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് സ​ബാ​ഹ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് എ​ന്നി​വ​ർ കു​വൈ​ത്ത് നാ​ഷ​ന​ൽ ഗാ​ർ​ഡ്

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു ഉ​ന്ന​ത നേ​തൃ​ത്വം. കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് സ​ബാ​ഹ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് അ​സ്സ​ബാ​ഹും, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹും ശ​നി​യാ​ഴ്ച കു​വൈ​ത്ത് നാ​ഷ​ണ​ൽ ഗാ​ർ​ഡ് (കെ.​എ​ൻ.​ജി) സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    കെ.​എ​ൻ.​ജി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശൈ​ഖ് ഫൈ​സ​ൽ ന​വാ​ഫ് അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഹ​മ​ദ് സാ​ലിം അ​ൽ ബ​ർ​ജാ​സ് മ​റ്റ് ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ​മാ​രും ചേ​ർ​ന്ന് ഇ​രു​വ​രെ​യും സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ ആ​ശം​സ​ക​ൾ കൈ​മാ​റി​യ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി, പ്രാ​ദേ​ശി​ക സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ൽ കെ.​എ​ൻ.​ജി ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു ന​ട​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളും കെ.​എ​ൻ.​ജി സ്വീ​ക​രി​ച്ച നി​ർ​ണാ​യ​ക സു​ര​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ​ഥ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ദേ​ശീ​യ ക​ട​മ​ക​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ കെ.​എ​ൻ.​ജി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ആ​ത്മാ​ർ​ത്ഥ​മാ​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും ത്യാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും, രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ്ഥി​ര​ത​യും സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​യെും ജാ​ഗ്ര​ത​യെ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ ജ്ഞാ​ന​പൂ​ർ​വ​ക​മാ​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന് ശാ​ശ്വ​ത സു​ര​ക്ഷ, സ്ഥി​ര​ത, സ​മൃ​ദ്ധി എ​ന്നി​വ ആ​ശം​സി​ച്ച കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി, രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ സ്വ​യം ത്യാ​ഗം ചെ​യ്ത ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ ആ​ത്മാ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി പ്രാ​ർ​ത്ഥി​ച്ചു.

    അ​മീ​രി ദി​വാ​ൻ കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ജാ​ബി​ർ അ​ൽ അ​ലി അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​ടെ ദീ​വാ​ൻ മേ​ധാ​വി ശൈ​ഖ് താ​മ​ർ ജാ​ബി​ർ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ലി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ സാ​ലിം അ​സ്സ​ബാ​ഹ് എ​ന്നി​വ​രും സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

