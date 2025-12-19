Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_right...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 8:35 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 8:35 AM IST

    അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ട​ന്നു​ള്ള വേ​ട്ട​യാ​ട​ൽ; ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ എ​ടു​ക്ക​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ട​ന്നു​ള്ള വേ​ട്ട​യാ​ട​ൽ; ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ എ​ടു​ക്ക​ണം
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​റാ​ഖ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ വേ​ട്ട​യാ​ടു​ന്ന​ത് അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    വേ​ട്ട​യാ​ട​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ത്തോ​ടെ ഇ​റാ​ഖി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഇ​റാ​ഖി അ​ധി​കാ​രി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പെ​ർ​മി​റ്റ് നേ​ട​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ർ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചു.

    അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ വേ​ട്ട​യാ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ അ​ടു​ത്തി​ടെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​താ​യും ഇ​ത് ഗു​രു​ത​ര നി​യ​മ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ട​യാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഇ​റാ​ഖി നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ട​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ക​ർ​ശ​ന ശി​ക്ഷ​ക​ൾ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    വേ​ട്ട​യാ​ടാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ട​ൽ, ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ, പ​ക്ഷി​ക​ൾ, അ​നു​ബ​ന്ധ വേ​ട്ട​യാ​ട​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യും ഉ​ണ്ടാ​കാം.

    ഇ​റാ​ഖി നി​യ​മം അ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള മ​റ്റു ന​ട​പ​ടി​ക​ളും നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​ന്നേ​ക്കാം. ഇ​ത്ത​രം നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം തെ​ളി​ഞ്ഞാ​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യ ശേ​ഷ​വും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വി​ദേ​ശ​യാ​ത്ര​യ്ക്ക് മു​ൻ​പ് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​ധി​കാ​രി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യ മാ​ർ​ഗ്ഗ​നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ തേ​ട​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ഭ്യ​ർ​ത്ഥി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Cross-border hunting; official permits must be obtained
    Similar News
    Next Story
    X