    Kuwait
    date_range 6 Nov 2025 9:34 AM IST
    date_range 6 Nov 2025 9:34 AM IST

    ചൂ​താ​ട്ട വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് ന​ട​ത്തി ത​ട്ടി​പ്പ് വ​ൻ ക്രി​മി​ന​ൽ സം​ഘം പി​ടി​യി​ൽ

    പ​ണം നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച് വെ​ളു​പ്പി​ച്ച​താ​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തിൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി
    ചൂ​താ​ട്ട വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് ന​ട​ത്തി ത​ട്ടി​പ്പ് വ​ൻ ക്രി​മി​ന​ൽ സം​ഘം പി​ടി​യി​ൽ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് വ​ഴി ചൂ​താ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ട സം​ഘ​ടി​ത ക്രി​മി​ന​ൽ സം​ഘം പി​ടി​യി​ൽ. ചൂ​താ​ട്ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ​ണം ഒ​രു മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്ലി​നി​ക്കി​ലും നി​ര​വ​ധി വാ​ണി​ജ്യ ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ലും നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച് വെ​ളു​പ്പി​ച്ച​താ​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തിൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ഈ ​ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത വ​രു​മാ​ന​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് പി​ന്നീ​ട് വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ​താ​യും തെ​ളി​ഞ്ഞു. നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഇ​ട​പ​ഴ​കു​ക​യോ അ​വ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ശി​ക്ഷാ​ർ​ഹ​മാ​യ ക്രി​മി​ന​ൽ കു​റ്റ​മാ​ണെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു ന​ൽ​കി. സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​വ​രെ​യും സൈ​ബ​ർ​സ്‌​പേ​സ് ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രെ​യും പി​ടി​കൂ​ടി ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​മ​ഗ്ര​ത നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കാ​നും സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നും സു​ര​ക്ഷ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം പൗ​ര​ന്മാ​രോ​ടും താ​മ​സ​ക്കാ​രോ​ടും അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

