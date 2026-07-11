Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഅന്താരാഷ്ട്ര ഓൺലൈൻ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 11 July 2026 11:36 AM IST
    Updated On
    date_range 11 July 2026 11:36 AM IST

    അന്താരാഷ്ട്ര ഓൺലൈൻ ചൂതാട്ട ശൃംഖല നടത്തി; വിദേശികൾക്ക് തടവുശിക്ഷ വിധിച്ച് കോടതി

    text_fields
    bookmark_border
    അന്താരാഷ്ട്ര ഓൺലൈൻ ചൂതാട്ട ശൃംഖല നടത്തി; വിദേശികൾക്ക് തടവുശിക്ഷ വിധിച്ച് കോടതി
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: അന്താരാഷ്ട്ര ഓൺലൈൻ ചൂതാട്ട ശൃംഖല നടത്തിയ കേസിൽ കുവൈത്തിൽ മൂന്ന് വിദേശികൾക്ക് തടവ് ശിക്ഷ. പ്രതികൾക്ക് ഏഴ് വർഷം വീതം തടവ് ശിക്ഷയാണ് നൽകിയത്. പ്രതികൾ അനധികൃതമായി സമ്പാദിച്ച പണം വെളുപ്പിച്ചതായും കോടതി കണ്ടെത്തി.

    പ്രതികൾക്ക് 16.839 ദശലക്ഷം ദീനാർ പിഴയും കോടതി ചുമത്തി. നിയമവിരുദ്ധ വരുമാനം, വ്യാജ രേഖകൾ, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ കണ്ടുകെട്ടാനും ഉത്തരവിട്ടു. രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ചൂതാട്ട പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ പണം ശേഖരിക്കാനും സമ്മാന തുക നൽകാനും ഇടനിലക്കാരെയും പ്രതികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഫണ്ടുകളുടെ ഉറവിടം മറക്കാൻ ഷെൽ കമ്പനികൾ വഴിയാണ് ഇടപാടുകൾ നടത്തിയിരുന്നത്. അഞ്ച് വ്യാജ കമ്പനികൾക്കെതിരെയും 8.419 ദശലക്ഷം ദീനാർ അധിക പിഴ ചുമത്തി. ശിക്ഷ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം വിദേശ പ്രതികളെ നാടുകടത്താനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulf madhyamamForeignersonline gamblingcourt sentencekuwaitcity
    News Summary - Court sentences foreigners to prison for running international online gambling ring
    Similar News
    Next Story
    X