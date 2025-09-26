Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    26 Sept 2025 1:48 PM IST
    Updated On
    26 Sept 2025 1:48 PM IST

    20 ദീ​നാ​റി​ന്റെ വ്യാ​ജ നോ​ട്ടു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു

    വ്യാ​ജ നോ​ട്ട് നി​ർ​മാ​ണം; പ്ര​തി പി​ടി​യി​ൽ ഇ​യാ​ളു​ടെ കൈ​വ​ശം മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി
    ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത നോ​ട്ടു​ക​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് ബാ​ങ്ക് നോ​ട്ടു​ക​ൾ വ്യാ​ജ​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​യാ​ൾ പി​ടി​യി​ൽ. ജ​ന​റ​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഓ​ഫ് ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​നി​ലെ ക​ള്ള​പ്പ​ണ, വ്യാ​ജ​രേ​ഖ ത​ട​യ​ൽ വ​കു​പ്പാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. 20 ദീ​നാ​റി​ന്റെ വ്യാ​ജ നോ​ട്ടു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച​താ​യി അ​ന്യേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.​

    ഖൈ​ത്താ​ൻ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ല​ഭി​ച്ച പ​രാ​തി​യെ തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​യ​ത്. തീ​വ്ര​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ ഡി​റ്റ​ക്ടീ​വു​ക​ൾ പ്ര​തി​യെ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക​യും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് ഇ​യാ​ളു​ടെ കൈ​വ​ശം മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി. വി​വി​ധ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ള്ള​നോ​ട്ട് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ​്ത​താ​യി പ്ര​തി കു​റ്റ ​സ​മ്മ​തം ന​ട​ത്തി. 20 ദീ​നാ​റി​ന്റെ നോ​ട്ടു​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു കൂ​ടു​ത​ലാ​യും നി​ർ​മി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    സ​ബാ​ഹ് അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് സീ ​സി​റ്റി​യി​ലെ ഷാ​ലെ​യി​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ക​ള്ള​നോ​ട്ടു​ക​ൾ സ്വ​യം നി​ർ​മി​ച്ച് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​താ​യി പ്ര​തി സ​മ്മ​തി​ച്ചു. അ​വി​ടെ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ വ്യാ​ജ​നോ​ട്ടു​ക​ൾ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഷാ​ലെ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ സ്കാ​ന​റു​ക​ൾ, പ്രി​ന്റിങ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, മ​ഷി, പേ​പ്പ​ർ ക​ട്ട​റു​ക​ൾ, ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വ്യാ​ജ നോ​ട്ടു​ക​ൾ, ഇ​വ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന മ​റ്റ് വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    വ്യാ​ജ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​റ്റ് വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. പ്ര​തി​യെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി.

