Madhyamam
    Kuwait
    എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചു​ക​ൾ വ​ഴി​യു​ള്ള ഇ​ട​പാ​ടി​ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണം; പ്ര​തി​ദി​നപ​ണ പ​രി​ധി 1,000 ദീ​നാ​റാ​യി കു​റ​ച്ചു

    ക​റ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ വാ​ങ്ങ​ലും വി​ൽ​പ​ന​യും എ​ല്ലാ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്കും പു​തി​യ പ​രി​ധി ബാ​ധ​ക​ം
    എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചു​ക​ൾ വ​ഴി​യു​ള്ള ഇ​ട​പാ​ടി​ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണം; പ്ര​തി​ദി​നപ​ണ പ​രി​ധി 1,000 ദീ​നാ​റാ​യി കു​റ​ച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചു​ക​ൾ വ​ഴി പ​ണം അ​യ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണം. എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചു​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​തി​ദി​നം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​വു​ന്ന പ​ര​മാ​വ​ധി തു​ക 3,000 ദീ​നാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് 1,000 ദീ​നാ​റാ​യി കു​റ​ച്ചു.

    ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്കാ​ണ് പു​തി​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്. വി​ദേ​ശ പ​ണ​മ​യ​ക്ക​ൽ, ക​റ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ വാ​ങ്ങ​ലും വി​ൽ​പ്പ​ന​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്കും പു​തി​യ പ​രി​ധി ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്.

    പ​ണ​മി​ട​പാ​ടു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ത​ട​യ​ൽ, ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ, തീ​വ്ര​വാ​ദ ധ​ന​സ​ഹാ​യം ചെ​റു​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന് വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. പു​തി​യ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു ദി​വ​സം 1,000 ദീ​നാ​റി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലോ - വി​ദേ​ശ ക​റ​ൻ​സി​യി​ൽ അ​തി​ന് തു​ല്യ​മാ​യ​തോ ആ​യ പ​ണ​മി​ട​പാ​ടു​ക​ൾ എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചു​ക​ൾ വ​ഴി അ​യ​ക്കാ​നോ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നോ ക​ഴി​യി​ല്ല.കൈ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യോ ക​റ​ൻ​സി ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളു​ടെ​യോ ആ​കെ മൂ​ല്യ​ത്തി​ന് ഈ ​തീ​രു​മാ​നം ഒ​രു പ​രി​ധി​യും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​തേ​സ​മ​യം, 1,000 ദീ​നാ​ർ ക്യാ​ഷ് പ​രി​ധി ക​വി​യു​ന്ന ഏ​തൊ​രു തു​ക​യും ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് വ​ഴി​യോ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റു അം​ഗീ​കൃ​ത നോ​ൺ-​ക്യാ​ഷ് പേ​മെ​ന്റ് രീ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യോ തീ​ർ​പ്പാ​ക്ക​ണം.

