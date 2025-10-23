Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightമ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 9:28 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 9:28 AM IST

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണം; കു​വൈ​ത്ത് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് രാ​ജ്യ​ാന്ത​ര അം​ഗീ​കാ​രം

    text_fields
    bookmark_border
    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണം; കു​വൈ​ത്ത് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് രാ​ജ്യ​ാന്ത​ര അം​ഗീ​കാ​രം
    cancel
    camera_alt

    പു​ര​സ്കാ​ര​വു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന കു​വൈ​ത്ത് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് രാ​ജ്യ​ന്ത​ര അം​ഗീ​കാ​രം. അ​റ​ബ് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ (എ.​ഐ.​എം.​സി) ര​ണ്ട് പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ കു​വൈ​ത്ത് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ചു. അ​റ​ബ്, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​രു​ദ്ധ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​ദ്ധേ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് പു​ര​സ്കാ​രം. ടു​ണി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​രു​ദ്ധ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ ത​ല​വ​ന്മാ​രു​ടെ 39ാമ​ത് അ​റ​ബ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​രം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. അ​റ​ബ് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും, വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കി​ട​ലും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ.

    കു​വൈ​ത്തി​ലെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ന്റെ മേ​ധാ​വി ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഖ​ബ​സാ​ർ​ഡി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​റ​ബ് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ, ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ജി.​സി.​സി) ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ കോം​ബാ​റ്റിം​ഗ് ഡ്ര​ഗ്സ്, യു​നൈ​റ്റ​ഡ് നേ​ഷ​ൻ​സ് ഓ​ഫി​സ് ഓ​ൺ ഡ്ര​ഗ്സ് ആ​ൻ​ഡ് ക്രൈം, ​യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ എ​ഗൈ​ൻ​സ്റ്റ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സ്ഡ് ക്രൈം ​ആ​ൻ​ഡ് ടെ​റ​റി​സം പ്രോ​ജ​ക്ട്, ഇ​യു ഡ്ര​ഗ്സ് ഏ​ജ​ൻ​സി, ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ സെ​ന്റ​ർ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ത​ല​വ​ന്മാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം, ഉ​പ​യോ​ഗം, ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് എ​ന്നി​വ​യെ ചെ​റു​ക്ക​ൽ, പ്ര​തി​രോ​ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsMarijuanainternational awardkuwait interior ministrycontrol
    News Summary - Control of marijuana; Kuwait's Interior Ministry receives international approval
    Similar News
    Next Story
    X