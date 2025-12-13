Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 8:50 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 8:50 AM IST

    ക​രാ​ർ ഈ ​മാ​സം ഒ​പ്പു​വെ​ക്കും; വി​ക​സ​ന കു​തി​പ്പാ​കാ​ൻ മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ക​ബീ​ർ തു​റ​മു​ഖം

    ചൈ​നീ​സ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യാ​ണ് ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ക
    ക​രാ​ർ ഈ ​മാ​സം ഒ​പ്പു​വെ​ക്കും; വി​ക​സ​ന കു​തി​പ്പാ​കാ​ൻ മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ക​ബീ​ർ തു​റ​മു​ഖം
    പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി ഡോ.​നൂ​റ അ​ൽ മ​ഷാ​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന മ​ന്ത്രി​ത​ല​സ​മി​തി യോ​ഗം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ക​ബീ​ർ തു​റ​മു​ഖം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​രാ​ർ ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​മെ​ന്ന് പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി ഡോ. ​നൂ​റ അ​ൽ മ​ഷാ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. ചൈ​ന​യു​ടെ ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള ചൈ​നീ​സ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യാ​ണ് ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ക.

    മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഒ​പ്പു​വ​ച്ച ക​രാ​റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള മ​ന്ത്രി​ത​ല​സ​മി​തി​യു​ടെ 38ാമ​ത് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു​ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഡോ.​നൂ​റ അ​ൽ മ​ഷാ​ൻ.

    ദേ​ശീ​യ പ​വ​ർ ഗ്രി​ഡ്, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ-​ഹ​രി​ത ഊ​ർ​ജ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ക​സ​നം, ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, ശു​ചി​ത്വം, സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​രം, മ​രു​ഭൂ​മീ​ക​ര​ണം ത​ട​യ​ൽ എ​ന്നി​വ​യി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മ​റ്റ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും യോ​ഗം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ​യും ഓ​ഡി​റ്റി​ങ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഉ​ട​ൻ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി അ​ൽ മ​ഷാ​ൻ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. കു​വൈ​ത്ത്, ചൈ​ന ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച വി​വി​ധ ക​രാ​റു​ക​ൾ വൈ​കാ​തെ ന​ട​പ്പാ​കു​മെ​ന്ന് ഏ​ഷ്യ​ൻ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യും മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ സ​മീ​ഹ് ഹ​യാ​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​ധാ​ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​മ്പ​നി​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ താ​ൽ​പ​ര്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് മു​ന്നോ​ട്ട് വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വി​ക​സ​ന​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യും ഭ​വ​ന​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് അ​ൽ മെ​ഷാ​രി, വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ലം, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ മ​ന്ത്രി​യും ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക കാ​ര്യ, നി​ക്ഷേ​പ ആ​ക്ടി​ങ് മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ഡോ. ​സ​ബീ​ഹ് അ​ൽ മു​ഖൈ​സീം, ഫ​ത്‌​വ, നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ ഭ​ര​ണ മേ​ധാ​വി സ​ലാ​ഹ് അ​ൽ മ​ജീ​ദ്, അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഹ​യാ​ത്ത്, പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത്, പ്ര​തി​രോ​ധ, വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​റ്റ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

