Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    17 Aug 2025 9:43 AM IST
    Updated On
    17 Aug 2025 9:43 AM IST

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭൂ​മി​യി​ലെ നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്തു; നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പിടിയിൽ

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭൂ​മി​യി​ലെ നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്തു; നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പിടിയിൽ
    അ​ന​ധി​കൃ​ത നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: താ​യ്‌​മ, സു​ലൈ​ബി​യ റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ഭൂ​മി​യി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച വ​സ്തു​ക്ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്തു. ഈ ​ഭൂ​മി​യി​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത വാ​ണി​ജ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന് നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​താ​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, വൈ​ദ്യു​തി മ​ന്ത്രാ​ല​യം, പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ഹൗ​സിങ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    ക്ര​മ​ര​ഹി​ത​മാ​യ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച വീ​ടു​ക​ളു​ടെ ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 15ന​കം അ​വ നീ​ക്കം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സ​മ​യ​ക്ര​മം പാ​ലി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    News Summary - Constructions on government land removed; many migrants arrested
