Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightനി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ൃത്തി;...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 10:54 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 10:54 AM IST

    നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ൃത്തി; റോ​ഡ് അ​ട​ച്ചി​ടും

    text_fields
    bookmark_border
    നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ൃത്തി; റോ​ഡ് അ​ട​ച്ചി​ടും
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഫ​ഹാ​ഹീ​ലി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന കി​ങ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ റോ​ഡി​ന്റെ ഒ​രു ഭാ​ഗം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യി ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    റോ​ഡ് പ​ണി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഫാ​സ്റ്റ് ലൈ​നും മ​ധ്യ​പാ​ത​യും 15 ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്കാ​ണ് അ​ട​ച്ചി​ടു​ക.​ഫ​ഹാ​ഹീ​ലി​ലേ​ക്ക് തെ​ക്കോ​ട്ട് പോ​കു​ന്ന ദി​ശ​യി​ൽ ഇ​ഖി​ല-​ഫി​ന്താ​സ് റൗ​ണ്ട് എ​ബൗ​ട്ട് മു​ത​ൽ സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം

    . ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ ട്രാ​ഫി​ക് അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ക​യും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച ബ​ദ​ൽ പാ​ത​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് ട്രാ​ഫി​ക് വ​കു​പ്പ് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:constructionClosedroadConstruction work
    News Summary - Construction work; road will be closed
    Similar News
    Next Story
    X