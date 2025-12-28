Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകോ​ൺ​ഗ്ര​സ്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 9:47 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 9:47 AM IST

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​പ​ക​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​പ​ക​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കും
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ 140ാം സ്ഥാ​പ​ക​ദി​ന​മാ​യ ഡി​സം​ബ​ർ 28ന് ​വി​പു​ല​മാ​യ ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​ന് അ​ബ്ബാ​സി​യ ഹെ​വ​ൻ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ഇ​ന്ന് രാ​ജ്യം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലും ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക-​രാ​ഷ്ട്രീ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ലും നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും പ്ര​സ​ക്തി​യും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ കൈ​മാ​റു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsfoundation dayCongressgulfnewsmalayalam
    News Summary - Congress will celebrate its foundation day
    Similar News
    Next Story
    X