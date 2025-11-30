Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 11:13 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 11:13 AM IST

    കാ​ന​ത്തി​ൽ ജ​മീ​ല​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു

    കാ​ന​ത്തി​ൽ ജ​മീ​ല​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി : കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി എം.​എ​ൽ.​എ കാ​ന​ത്തി​ൽ ജ​മീ​ല​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി താ​ലൂ​ക്ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി താ​ലൂ​ക്ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്തു​മാ​യി മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ ബ​ന്ധം പു​ല​ർ​ത്തി​യ എം.​എ​ൽ.​എ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി വ​രു​ന്ന കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​തീ​വ താ​ല്പ​ര്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യും വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള വി​യോ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​യ ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി താ​ലൂ​ക്ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്തും പ​ങ്കു​ചേ​രു​ന്ന​താ​യി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ മു​സ്ത​ഫ മൈ​ത്രി, ആ​ക്ടി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​മീം മ​ണ്ടോ​ളി, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​തു​ൽ ഒ​രു​വ​മ്മ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

