Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്റെ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 9:36 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 9:36 AM IST

    ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്റെ വി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്റെ വി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ന​ട​നും തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്തും സം​വി​ധാ​യ​ക​നു​മാ​യ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്റെ വി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ റീ​ട്ടെ​യ്‌​ലേ​ഴ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു. ന​ട​നാ​യും തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്താ​യും സം​വി​ധാ​യ​ക​നാ​യും അ​ര​നൂ​റ്റാ​ണ്ടോ​ളം മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​മി​ടി​പ്പ​റി​ഞ്ഞ ക​ലാ​കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ആ​ക്ഷേ​പ​ഹാ​സ്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ ജീ​ർ​ണ​ത​ക​ളെ തു​റ​ന്നു​കാ​ട്ടി​യ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്റെ സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ കാ​ലാ​തീ​ത​മാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കും.

    മ​ല​യാ​ള ച​ല​ച്ചി​ത്ര ലോ​ക​ത്തി​ന് നി​ക​ത്താ​നാ​വാ​ത്ത ന​ഷ്ട​മാ​ണി​തെ​ന്നും അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ഹൈ​ൽ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​മ്മ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Condolences on the passing of Srinivasan
    Similar News
    Next Story
    X