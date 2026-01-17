Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 11:27 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 11:27 AM IST

    സ​ന​ൽ​കു​മാ​റി​ന്റെ വി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു

    സ​ന​ൽ​കു​മാ​റി​ന്റെ വി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു
    സ​ന​ൽ​കു​മാ​റി​ന്റെ അ​നു​ശോ​ചന യോഗത്തിൽനിന്ന്

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കേ​ര​ള ആ​ർ​ട്ട് ല​വേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ - ക​ല കു​വൈ​ത്ത് മു​ൻ കേ​ന്ദ്ര ഭാ​ര​വാ​ഹി​യും മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യി​രു​ന്ന സ​ന​ൽ​കു​മാ​റി​ന്റെ വി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ന്ത്യാ​ഞ്ജ​ലി അ​ർ​പ്പി​ച്ച് മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹം. മം​ഗ​ഫ് ക​ല സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ക​ല കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ മാ​ത്യു ജോ​സ​ഫ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    ക​ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​വി. ഹി​ക്മ​ത്, ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​ബി. സു​രേ​ഷ്, ജോ.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​സീ​ദ് ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജെ. ​സ​ജി, വൈ.​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ബോ​ബ​ൻ ജോ​ർ​ജ്, ക​ല മാ​തൃ​ഭാ​ഷാ സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ വി​നോ​ദ്‌ കെ ​ജോ​ൺ, സ​ജീ​വ്‌ നാ​രാ​യ​ണ​ൻ (സാ​ര​ഥി), അ​നീ​ഷ്‌ ശി​വ​ൻ (എ​ൻ.​എ​സ്‌.​എ​സ്‌), അ​രു​ൺ (കെ.​കെ.​സി.​എ), ഹ​രി​പ്ര​സാ​ദ്‌ (ഫോ​ക്ക്‌), പ്രേം​രാ​ജ് (പ​ൽ​പ​ക്‌), സ്വ​പ്ന ജോ​ർ​ജ് (വ​നി​താ വേ​ദി), മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ശ്രീ​ഷ, സീ​മ, ഷാ​ജി​മോ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്തി​ലെ മാ​തൃ​ഭാ​ഷ പ​ഠ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ക​ല സാ​ഹി​ത്യ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും നി​റ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു സ​ന​ൽ​കു​മാ​ർ എ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Condolences on the passing of Sanal Kumar
