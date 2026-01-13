Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    13 Jan 2026 12:25 PM IST
    Updated On
    13 Jan 2026 12:25 PM IST

    അബ്ദുറഹ്‌മാൻ മുസ്‌ലിയാരുടെ വിയോഗത്തിൽ അനുശോചിച്ചു

    അബ്ദുറഹ്‌മാൻ മുസ്‌ലിയാരുടെ വിയോഗത്തിൽ അനുശോചിച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ച​ട്ട​ഞ്ചാ​ൽ മ​ല​ബാ​ർ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കോം​പ്ല​ക്‌​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ യു.​എം അ​ബ്‌​ദു​റ​ഹ്‌​മാ​ൻ മു​സ്‌​ലി​യാ​രു​ടെ വി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മ​ത-​സാ​മൂ​ഹി​ക രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ര​നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്ന,

    നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ള്‍ക്ക് ദീ​നി വി​ജ്ഞാ​നം പ​ക​ര്‍ന്ന് ന​ല്‍കി​യ അ​തു​ല്യ പ​ണ്ഡി​ത പ്ര​തി​ഭ​യാ​യി​രു​ന്ന യു.​എം. അ​ബ്‌​ദു​റ​ഹ്‌​മാ​ൻ മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​യോ​ഗം സ​മ​സ്ത​ക്കും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും തീ​രാ ന​ഷ്ട​മാ​ണെ​ന്നും കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​നു​ശോ​ച​ന സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

