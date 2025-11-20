Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 9:16 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 9:16 AM IST

    മി​ന അ​ബ്ദു​ല്ല ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന

    മി​ന അ​ബ്ദു​ല്ല ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ക്യാ​മ്പി​ങ് സൈ​റ്റു​ക​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​രി​സ്ഥി​തി പൊ​തു അ​തോ​റി​റ്റി (ഇ.​പി.​എ) മി​ന അ​ബ്ദു​ല്ല ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി.

    കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​മാ​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യും സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​യി​രുന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന. ക്യാ​മ്പി​ങ് ഏ​രി​യ​ക​ളി​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളും സു​ര​ക്ഷ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ൽ, സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ, സു​ര​ക്ഷ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന.

    അ​ന​ധി​കൃ​ത ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.വി​നോ​ദ ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​വും, വൃ​ത്തി​യു​ള്ള​തു​മാ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:KuwaitCampsMina Abdullah
