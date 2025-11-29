Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightവി​ല​കൂ​ടി​യ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 10:51 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 10:51 AM IST

    വി​ല​കൂ​ടി​യ പ്രാ​വു​ക​ളെ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ മോ​ഷ്ടി​ച്ച​താ​യി പ​രാ​തി

    text_fields
    bookmark_border
    വി​ല​കൂ​ടി​യ പ്രാ​വു​ക​ളെ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ മോ​ഷ്ടി​ച്ച​താ​യി പ​രാ​തി
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വി​ല​കൂ​ടി​യ പ്രാ​വു​ക​ളെ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ മോ​ഷ്ടി​ച്ച​താ​യി പ​രാ​തി. ക​ബ​ദി​ലെ പ്രാ​വു​വ​ള​ർ​ത്ത​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​യ​ർ​ന്ന മൂ​ല്യ​മു​ള്ള ഇ​ന​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട 40 പ്രാ​വു​ക​ളെ മോ​ഷ്ടി​ച്ച​താ​യി ഗ​ൾ​ഫ് പൗ​ര​ൻ ക​ബ്ദ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി.

    ലേ​ല​ത്തി​ന് ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച് വ​ള​ർ​ത്തി​യ പ്രാ​വു​ക​ളെ​യാ​ണ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത്. ചു​റ്റു​മു​ള്ള മ​തി​ൽ ചാ​ടി​ക്കട​ന്ന് എ​ത്തി​യ മോ​ഷ്ടാ​വ് മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ അ​റി​യാ​തെ പ​ക്ഷി​ക​ളു​മാ​യി ക​ട​ന്ന​താ​യാ​ണ് സൂ​ച​ന. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ആ​രെ​യും സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും പ​രാ​തി​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. പ്ര​തി​യെ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തി​നും മോ​ഷ്ടി​ച്ച പ്രാ​വു​ക​ളെ വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsExpensivecomplaintPigeonsgulf
    News Summary - Complaint filed for theft of expensive pigeons
    Similar News
    Next Story
    X