Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 10:09 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 10:09 AM IST

    ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സ​ർ​വി​സ്

    text_fields
    bookmark_border
    traffic violation
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബ​ദ​ൽ ശി​ക്ഷ​യാ​യി ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സ​ർ​വി​സ് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്നു. ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സു​ഫ് സു​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ തീ​രു​മാ​ന പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. ഇ​തു സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. തീ​രു​മാ​നം അ​ടു​ത്ത മാ​സം മു​ത​ല്‍ ന​ട​പ്പി​ല്‍വ​രും.

    ജ​യി​ൽ ശി​ക്ഷ​ക്ക് പ​ക​രം ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലും, സ്കൂ​ൾ-​ആ​ശു​പ​ത്രി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും, വൃ​ക്ഷ​ത്തൈ ന​ട​ൽ, ബീ​ച്ച് ശു​ചീ​ക​ര​ണം പോ​ലു​ള്ള ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സ​ർ​വി​സു​ക​ളി​ലും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ നി​യോ​ഗി​ക്കാ​മെ​ന്ന​താ​ണ് വ്യ​വ​സ്ഥ.നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ൻ നി​ർ​ദി​ഷ്ട സേ​വ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​തെ വ​ന്നാ​ൽ യ​ഥാ​ർ​ഥ ശി​ക്ഷ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ജ​യി​ൽ ആ​ശ്ര​യം കു​റ​ക്കു​ക​യും, നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ പു​ന​ര​ധി​വ​സി​പ്പി​ച്ച് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ പെ​രു​മാ​റ്റം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsKuwait NewsTraffic Violationscommunity service
    News Summary - Community service for traffic violations
    Similar News
    Next Story
    X