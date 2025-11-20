Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    വാ​ണി​ജ്യ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ത​ട്ടി​പ്പ് പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് ജാ​മ്യം നി​ഷേ​ധി​ച്ചു

    representative image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വാ​ണി​ജ്യ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ത​ട്ടി​പ്പ് കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി ജാ​മ്യം നി​ഷേ​ധി​ച്ചു. സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും പ്ര​വാ​സി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 73 പേ​രെ​യാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പ്, വ്യാ​ജ രേ​ഖ, ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നീ കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ചു​മ​ത്തി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    2021 മു​ത​ൽ 2025 വ​രെ വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന 110 വാ​ണി​ജ്യ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ വ​ൻ​കി​ട കൃ​ത്രി​മം ന​ട​ത്തി​യ സം​ഘ​ത്തെ​യാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. 1.2 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ദീ​നാ​റി​ല​ധി​കം മൂ​ല്യ​മു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്‌​ത​ത്.

    ​സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി കൈ​വ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​തി​ക​ൾ ആ​സൂ​ത്രി​ത​മാ​യി ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ കൃ​ത്രി​മം കാ​ണി​ച്ച​താ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ തെ​ളി​ഞ്ഞു. കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ദീ​നാ​റി​ന്റെ ഫ​ണ്ടു​ക​ളും ആ​സ്തി​ക​ളും ഇ​തു​വ​രെ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

