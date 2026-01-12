Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    12 Jan 2026 10:44 AM IST
    വാ​ണി​ജ്യ-​വ്യ​വ​സാ​യി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഫ​യ​ർ ലൈ​സ​ൻ​സ് പു​തു​ക്ക​ണം

    വാ​ണി​ജ്യ-​വ്യ​വ​സാ​യി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഫ​യ​ർ ലൈ​സ​ൻ​സ് പു​തു​ക്ക​ണം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വാ​ണി​ജ്യ-​വ്യ​വ​സാ​യി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഫ​യ​ർ ലൈ​സ​ൻ​സ് കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് പു​തു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്‌​സ് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും അ​ഗ്നി പ്ര​തി​രോ​ധ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്.

    ലൈ​സ​ൻ​സ് പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വൈ​കി​യാ​ൽ പി​ഴ, നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി, സ്ഥാ​പ​ന അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ട​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗം അ​റി​യി​ച്ചു. ലൈ​സ​ൻ​സ് കാ​ല​ഹ​ര​ണ തീ​യ​തി​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ വെ​ച്ച് മു​ൻ​കൂ​ട്ടി പു​തു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് എ​ല്ലാ സാ​ങ്കേ​തി​ക ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ളും പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഉ​ട​മ​ക​ളോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത പു​തു​ക്ക​ൽ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ബാ​ധ്യ​ത മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത കു​റ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന സു​ര​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​യാ​ണെ​ന്നും ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്‌​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    News Summary - Commercial and industrial establishments must renew fire licenses
