Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightകു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 9 Feb 2026 8:40 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Feb 2026 8:40 AM IST

    കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​നു​സ്മ​ര​ണ സം​ഗ​മം

    text_fields
    bookmark_border
    കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​നു​സ്മ​ര​ണ സം​ഗ​മം
    cancel
    camera_alt

    കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​നു​സ്മ​ര​ണ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ കേ​ന്ദ്ര സെ​ക്ര​ട്ട​റി

    അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് അ​ൻ​വ​രി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് കേ​ര​ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പാ​ണ​ക്കാ​ട് മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ, പാ​ണ​ക്കാ​ട് ഹൈ​ദ​ര​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ, പി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സി അ​നു​സ്മ​ര​ണ സം​ഗ​മ​വും പ്രാ​ർ​ഥ​ന സ​ദ​സ്സും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ബ്ബാ​സി​യ കെ.​ഐ.​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി കെ.​ഐ.​സി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഉ​സ്മാ​ൻ ദാ​രി​മി അ​ടി​വാ​രം ഉ​ദ്ഘ​ട​നം ചെ​യ്തു. ആ​ക്ടി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​മീ​ൻ മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ ചേ​ക​ന്നൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    കേ​ന്ദ്ര സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് അ​ൻ​വ​രി അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഉ​ല​മ-​ഉ​മ​റാ ഐ​ക്യ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ക​യും ആ​ത്മീ​യ​ത​യു​ടെ വെ​ളി​ച്ചം കൊ​ണ്ട് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നു നേ​ർ​വ​ഴി കാ​ണി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ വി​ന​യ​ത്തി​ന്റെ പാ​ത പു​തു ത​ല​മു​റ​ക്ക് മാ​തൃ​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. മേ​ഖ​ല, യൂ​നി​റ്റ് നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. കേ​ന്ദ്ര സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​സ്സ​ൻ ത​ഖ്‌​വ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഇ​സ്മാ​യി​ൽ വ​ള്ളി​യോ​ത്ത് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Commemorative gathering at the Kerala Islamic Council in Kuwait
    Similar News
    Next Story
    X