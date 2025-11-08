Begin typing your search above and press return to search.
    ഇസ്‍ലാമോഫോബിയ, മുസ്‍ലിം വിദ്വേഷം ചെറുക്കൽ

    യു.എൻ ശ്രമങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് കുവൈത്ത്
    ഇസ്‍ലാമോഫോബിയ, മുസ്‍ലിം വിദ്വേഷം ചെറുക്കൽ
    അ​ബീ​ർ അ​ൽ മു​സൈ​ൻ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​സ്‍ലാ​മോ​ഫോ​ബി​യ​യും മു​സ്‍ലിം വി​ദ്വേ​ഷ​വും ത​ട​യാ​ൻ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. മ​ത വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള യു.​എ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കു​വൈ​ത്ത് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലെ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യി​ലെ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​നി​ധി അ​ബീ​ർ അ​ൽ മു​സൈ​ൻ യു.​എ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി​യു​ടെ മൂ​ന്നാം ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലാ​ണ് ഇ​ത് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    മ​നു​ഷ്യ വൈ​വി​ധ്യം വി​ഭ​ജ​ന​മ​ല്ല, ശ​ക്തി​യു​ടെ ഉ​റ​വി​ട​മാ​ണെ​ന്നും വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ളെ ബ​ഹു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ​യും മാ​ർ​ഗ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. 170ല​ധി​കം ദേ​ശീ​യ​ത​ക​ളു​ടെ ആ​ളു​ക​ൾ ഒ​രു​മി​ച്ച് ജീ​വി​ക്കു​ന്ന സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യു​ടെ​യും നീ​തി​യു​ടെ​യും മാ​തൃ​ക​യാ​ണ് കു​വൈ​ത്തെ​ന്ന് അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഇ​സ്‍ലാ​മോ​ഫോ​ബി​യ​യും മ​ത വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ളും വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച അ​ബീ​ർ അ​ൽ മു​സൈ​ൻ ഇ​ത് സാ​മൂ​ഹി​ക ഐ​ക്യ​ത്തെ​യും മ​നു​ഷ്യ ബ​ഹു​മാ​ന​ത്തെ​യും ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. മ​ത​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന യു.​എ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ ന​സി​ല ഗ​നി​യ​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ഇ​സ്‍ലാ​മോ​ഫോ​ബി​യ ഇ​പ്പോ​ൾ ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​ള​രു​ന്ന മ​ത വി​വേ​ച​ന​ത്തി​ന്റെ രൂ​പ​മാ​ണെ​ന്ന് ഗ​നി​യ​യു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ ഇ​സ്‍ലാ​മോ​ഫോ​ബി​യ വി​രു​ദ്ധ ദൂ​ത​നാ​യി മി​ഗു​വ​ൽ മൊ​റ​റ്റി​നോ​സി​നെ നി​യ​മി​ച്ച​തി​നെ​യും കു​വൈ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു.വ്യ​ത്യ​സ്ത മ​ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യും ബ​ഹു​മാ​ന​വും വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കു​മെ​ന്ന് പ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    TAGS:IslamophobiaKuwait Newsgulf news malayalam
