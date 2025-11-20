Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 8:09 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 8:09 AM IST

    ക​ള​റാ​യി ഇ​ൻ​ഫോ​ക്ക് ‘ക​ളേ​ഴ്സ് ഓ​ഫ് അ​ഹ്മ​ദി’

    ക​ള​റാ​യി ഇ​ൻ​ഫോ​ക്ക് 'ക​ളേ​ഴ്സ് ഓ​ഫ് അ​ഹ്മ​ദി'
    ഇ​ൻ​ഫോ​ക്ക് അ​ഹ്മ​ദി റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​ സം​ഗ​മം ‘ക​ളേ​ഴ്സ് ഓ​ഫ് അ​ഹ്മ​ദി’ ഇ​ൻ​ഫോ​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ജേ​ഷ് വേ​ലാ​യു​ധ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ൻ​ഫോ​ക്ക് അ​ഹ്മ​ദി റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഗ​മം ‘ക​ളേ​ഴ്സ് ഓ​ഫ് അ​ഹ്മ​ദി-2025’ അ​ൽ ന​ജാ​ത് സ്കൂ​ളി​ൽ ഇ​ൻ​ഫോ​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ജേ​ഷ് വേ​ലാ​യു​ധ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. റീ​ജ​ന​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ നി​തീ​ഷ് എം ​തോ​മ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഇ​ൻ​ഫോ​ക് ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നു ജോ​സ​ഫ്, കോ​ർ ക​മ്മി​റ്റി മെ​മ്പ​ർ ബി​ബി​ൻ ജോ​ർ​ജ്, റീ​ജ​ന​ൽ ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷി​ബി​ൻ സ്ക​റി​യ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. കു​വൈ​ത്തി​ൽ 30 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി സേ​വ​നം ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന 15 ഇ​ന്ത്യ​ൻ നേ​ഴ്സ​സു​മാ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. അ​ടി​യ​ന്ത​ര​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഔ​ചി​ത്യ​മാ​യി പെ​രു​മാ​റി ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ച്ച ഇ​സ്മ​യി​ൽ, അ​ൽ അ​ദാ​ൻ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വാ​ർ​ഡ് സ്റ്റാ​ഫ് അ​നു​ജ വി​ത്സ​ൻ, ജോ​ലി​യോ​ടൊ​പ്പം സി​നി​മ സം​വി​ധാ​ന​വും സം​ഗീ​ത​സം​വി​ധാ​ന​വും നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഡാ​ർ​വി​ൻ പി​റ​വ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​രെ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു. റീ​ജ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​ഷ ജോ​ബി സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ രാ​ഹു​ൽ രാ​ജ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. നേ​ഴ്സു​മാ​രു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    റാ​ഷി, സു​നീ​ർ, സു​നി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഉ​ള്ള സം​ഗീ​ത​നി​ശ, ഗോ​ഡ്വി​ൻ, ര​മ്യ അ​തി​ഥി, എ​വി​ലി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി. അ​ഭി​ലാ​ഷ്, അ​ശ്വ​തി, ചെ​റി​ൽ,ചി​ഞ്ചു, ഷീ​ന ദി​നേ​ശ്, ഗീ​തു, റോ​ണി, റി​നെ​ക്സ്, ജോ​യ്സി, ജോ​ളി, ജ്യോ​തി, ലി​യോ മ​ജോ, നി​ക്സി, സോ​ബി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

