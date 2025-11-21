Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    date_range 21 Nov 2025 10:48 AM IST
    date_range 21 Nov 2025 10:48 AM IST

    കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്നി ‘ശാ​സ്ത്രോ​ത്സ​വ്’ ന​വം​ബ​ർ 28ന്

    കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്നി ‘ശാ​സ്ത്രോ​ത്സ​വ്’ ന​വം​ബ​ർ 28ന്
    ​കു​വൈ​റ്റ് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് എ​ൻ​ജി​നീ​യേ​ഴ്‌​സ് ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള പാ​ല​ക്കാ​ട് എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്നി കു​വൈ​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ശാ​സ്ത്ര മേ​ള ‘ശാ​സ്ത്രോ​ത്സ​വ്- 2025’ ന​വം​ബ​ർ 28ന് ​ന​ട​ക്കും.

    സാ​ൽ​വ​യി​ലെ റാ​ഡി​സ​ൺ ബ്ലൂ ​ഹോ​ട്ട​ലി​ലെ അ​ൽ ഹ​ഷ്മി ഷി​പ് ബോ​ൾ റൂ​മി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നി​ന് മേ​ള ആ​രം​ഭി​ക്കും. ശാ​സ്ത്രോ​ത്സ​വി​ന്റെ 11ാം എ​ഡി​ഷ​നാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ. ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ന്റ്സ് രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​തി​ഭ​യാ​യ 11ാം ക്ലാ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി റൗ​ൾ അ​ജു ജോ​ൺ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യി പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. റോ​ബോ​ട്ട് ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​യി വ​രു​ന്ന ചെ​റു​നാ​ട​ക​വും അ​ര​ങ്ങേ​റും. ഹോ​ളോ​ഗ്രാം ഷോ, ​ഡ്രോ​ൺ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം എ​ന്നി​വ​യും ഉ​ണ്ടാ​കും.

    സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും, യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും, സ​യ​ൻ​സ് പ്രോ​ജ​ക്ട് മ​ത്സ​രം, റു​ബി​ക് ക്യൂ​ബ് മ​ത്സ​രം എ​ന്നി​വ​യും ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളും, കു​വൈ​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ബൈ​ലിം​ഗ​ൽ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ശാ​സ്ത്ര പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Girl in a jacket

