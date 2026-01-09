Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    date_range 9 Jan 2026 12:28 PM IST
    രാ​ത്രി​യി​ൽ ത​ണു​പ്പു വ​ർ​ധി​ക്കും; ഇ​ന്ന് ചാ​റ്റ​ൽ മ​ഴ​ക്കും പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റി​നും സാ​ധ്യ​ത

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് ത​ണു​പ്പേ​റി​യ കാ​ലാ​വ​സ​ഥ തു​ട​രും. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം മു​ത​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ വ​രെ പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റി​നും ഇ​ട​വി​ട്ടു​ള്ള മ​ഴ​ക്കും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. കാ​റ്റ് പൊ​ടി​പ​ട​ല​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത് കാ​ര​ണം ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത കു​റ​യും. വ​ട​ക്ക​ൻ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ് ആ​ക്ടി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ധ​രാ​ർ അ​ൽ അ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ആ​കാ​ശം ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യി​രി​ക്കും. തു​റ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​രി​യ മ​ഴ​ക്കും പൊ​ടി​പ​ട​ല​ത്തി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഉ​പ​രി​ത​ല​ത്തി​ലെ ഉ​യ​ർ​ന്ന മ​ർ​ദം ദു​ർ​ബ​ല​മാ​കു​ന്ന​ത് വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ണു​ത്ത വാ​യു​പി​ണ്ഡം ഉ​ള്ളി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​കും. തെ​ക്ക്-​കി​ഴ​ക്ക​ൻ കാ​റ്റ് വ​ട​ക്ക്-​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റോ​ട്ട് മാ​റു​മെ​ന്നും ധ​രാ​ർ അ​ൽ അ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ​രു​ന്ന​യാ​ഴ്ച പ​ക​ൽ​സ​മ​യ​ത്ത് മി​ത​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ​ഥ ആ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. രാ​ത്രി​യി​ൽ താ​പ​നി​ല​യി​ൽ കു​റ​വു​ണ്ടാ​കു​ക​യും കൂ​ടു​ത​ൽ ത​ണു​പ്പ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യും. കാ​ർ​ഷി​ക​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും മ​രു​ഭൂ​മി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും മ​ഞ്ഞ് വീ​ഴാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ജ്യ​ത്ത് നി​ല​വി​ൽ ക​ടു​ത്ത ത​ണു​പ്പ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ക​ൽ മി​ത​മാ​യ ത​ണു​പ്പ് ആ​ണെ​ങ്കി​ലും പു​ല​ർ​ച്ചെ​യും രാ​വി​ലെ​യും ശ​ക്ത​മാ​യ ത​ണു​പ്പാ​ണ്. രാ​ത്രി സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്ന കാ​റ്റ് ത​ണു​പ്പി​ന്റെ കാ​ഠി​ന്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​മാ​സ​വും ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ലും ക​ന​ത്ത ത​ണു​പ്പ് തു​ട​രു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. ഈ ​വ​ർ​ഷം മാ​ർ​ച്ച് അ​വ​സാ​നം വ​രെ ത​ണു​പ്പ് നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന.

