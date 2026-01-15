Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    15 Jan 2026 11:47 AM IST
    15 Jan 2026 11:47 AM IST

    ത​ണു​പ്പ് വ​ർ​ധി​ക്കും; കാ​റ്റി​ന് സാ​ധ്യ​ത

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത് ക​ന​ത്ത പൊ​ടി​പ​ട​ലം
    ത​ണു​പ്പ് വ​ർ​ധി​ക്കും; കാ​റ്റി​ന് സാ​ധ്യ​ത
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ജ്യ​ത്ത് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത് ക​ന​ത്ത പൊ​ടി​പ​ട​ലം. രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി​രു​ന്ന പൊ​ടി വൈ​കീ​ട്ടു​വ​രെ തു​ട​ർ​ന്നു. ഇ​ത് പ​ല​യി​ട​ത്തും തി​ര​ശ്ചീ​ന ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത കു​റ​ച്ചു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പ​ക​ൽ മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യ ആ​കാ​ശ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ണു​ത്ത​തും വ​ര​ണ്ട​തു​മാ​യ വാ​യു പി​ണ്ഡ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ഉ​യ​ർ​ന്ന മ​ർ​ദ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​കാ​സ​വും രാ​ജ്യ​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് വ​കു​പ്പ് ആ​ക്ടി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ധ​രാ​ർ അ​ൽ അ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ടു​ത്ത അ​ഞ്ച് ദി​വ​സം നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യ വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റ് സ​ജീ​വ​മാ​കും. മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 10 മു​ത​ൽ 35 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വേ​ഗ​ത്തിൽ കാ​റ്റ് വീ​ശും. ത​ണു​ത്ത കാ​റ്റി​നൊ​പ്പം താ​പ​നി​ല​യി​ലും വ​ലി​യ കു​റ​വു​ണ്ടാ​കും. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി താ​പ​നി​ല 14 മു​ത​ൽ 16 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ​യും കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല ര​ണ്ടു മു​ത​ൽ അ​ഞ്ചു ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ​യും ആ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. രാ​ത്രി​യി​ൽ ത​ണു​പ്പ് വ​ർ​ധി​ക്കും. ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഞ്ഞ് വീ​ഴ്ച​ക്കും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത കു​റ​യു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഹൈ​വേ​ക​ളി​ലെ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണം പൊ​ടി​പ​ട​ല​ങ്ങ​ളും ഈ​ർ​പ്പ​വും വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ആ​സ്ത്മ​യും അ​ല​ർ​ജി​യും ഉ​ള്ള​വ​ർ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ മാ​സ്ക് ധ​രി​ക്ക​ണം. പു​തി​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യു​ന്ന​തി​ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ​കു​പ്പി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ്, മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ, സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

