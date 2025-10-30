Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 30 Oct 2025 2:04 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 2:04 PM IST

    ത​​ണു​​പ്പി​​നെ പു​​ണ​​രാ​ം; വ​സ്മ് സീ​സ​ൺ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ, രാ​ത്രി​യി​ൽ ത​ണു​​പ്പ്

    വ​സ്മ് സീ​സ​ണി​ലെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​മാ​ണ് 13 ദി​വ​സം നീ​ളു​ന്ന സ​മ​ക്
    ത​​ണു​​പ്പി​​നെ പു​​ണ​​രാ​ം; വ​സ്മ് സീ​സ​ൺ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ, രാ​ത്രി​യി​ൽ ത​ണു​​പ്പ്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യം ത​​ണു​​പ്പി​​നെ പു​​ണ​​രാ​​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു. ഈ ​മാ​സം ര​ണ്ടാം വാ​രം ആ​രം​ഭി​ച്ച വ​സ്മ് സീ​സ​ൺ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​മാ​യ ‘സ​മ​കി’​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന​തോ​ടെ രാ​ത്രി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ത​ണു​പ്പേ​റി​യ​താ​യി മാ​റു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. 52 ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന വ​സ്മ് സീ​സ​ണി​ലെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​മാ​ണ് 13 ദി​വ​സം നീ​ളു​ന്ന സ​മ​ക്.

    ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ രാ​ത്രി​യി​ൽ ത​ണു​പ്പ് വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ലും പ്ര​കൃ​തി​യി​ലും മാ​റ്റം കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് അ​ൽ ഉ​ജൈ​രി സ​യ​ന്റി​ഫി​ക് സെ​ന്റ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​ഭാ​ത​ത്തി​ലെ കാ​റ്റ് ഈ​ർ​പ്പ​മു​ള്ള​താ​ക​ൽ, പ​ക​ലു​ക​ള്‍ ചു​രു​ങ്ങ​ൽ, രാ​ത്രി​ക​ൾ നീ​ളം കൂ​ടി വ​ര​ൽ എ​ന്നി​വ​യും സ​വി​ശേ​ഷ​ത​യാ​ണ്. ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ൾ വെ​ള്ളം കു​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് കു​റ​ഞ്ഞു​വ​രു​ന്ന​തും ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ന്റെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത സൂ​ച​ന​യാ​ണ്.

    രാ​ജ്യ​ത്ത് സ്വാ​ഭാ​വി​ക മ​ഴ എ​ത്തു​ന്ന ഘ​ട്ടം കൂ​ടി​യാ​ണ് വ​സ്മ് സീ​സ​ൺ. ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട​മാ​യ ‘അ​വ’ സീ​സ​ണി​ൽ മ​ഴ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും എ​ത്തി​യി​ല്ല. അ​ടു​ത്ത ആ​ഴ്ച​യും മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. എ​ന്നാ​ൽ, താ​പ​നി​ല​യി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ കു​റ​വുവ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​സ്മ് സീ​സ​ണി​ലെ അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​യ ഗ​ഫ്ര, സു​ബാ​ന എ​ന്നി​വ ക​ഴി​യു​ന്ന​തോ​ടെ രാ​ജ്യം ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കും.

    ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ സൂ​ര്യ​ൻ തെ​ക്കോ​ട്ട് ചാ​യു​ന്ന​ത് തു​ട​രും. അ​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ത്ത് താ​പ​നി​ല കു​റ​യു​ക​യും മി​ത​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. മ​ഞ്ഞു​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ സൂ​ച​നയായും വ​സ്മ് സീ​സ​ണി​നെ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു.

    നി​ല​വി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് സു​ഖ​ക​ര​മാ​യ കാ​ല​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. വൈ​കീ​ട്ടും രാ​വി​ലെ​യും സു​ഖ​ക​ര​മാ​യ കാ​റ്റു​വീ​ശു​ന്നു​മു​ണ്ട്. രാ​ത്രി​യി​ലും ചൂ​ട് കു​റ​വാ​ണ്. മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്തെ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളും ന​ട​ത്തി​വ​രി​ക​യാ​ണ്.

