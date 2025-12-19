Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 7:49 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 8:00 AM IST

    ത​ണു​പ്പ് വ​ർ​ധി​ച്ചു; മ​ഴ ദി​ന​ങ്ങ​ൾ....

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞ് മ​ഴ കു​റ​ഞ്ഞേ​ക്കും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് വ്യാ​​ഴാ​ഴ്ച പ​ര​ക്കെ മ​ഴ. ഉ​ച്ച​ക്കു ശേ​ഷം സ​ജീ​വ​മാ​യ മ​ഴ ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യും മ​ഴ തു​ട​ർ​ന്നു.

    വ്യ​ത്യ​സ്ത തീ​വ്ര​ത​യി​ലു​ള്ള മ​ഴ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​വ​രെ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. മ​ഴ​കൊ​പ്പം ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞ് മ​ഴ ക്ര​മേ​ണ കു​റ​യു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. മ​ഴ​യ​ത്ത് ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​രു​ത്. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പെ​ട്ടെ​ന്ന് ബ്രേ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത അ​ക​ലം പാ​ലി​ക്ക​ണം.

    വേ​ഗ പ​രി​ധി പാ​ലി​ച്ചും വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​ഹാ​യ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 112 എ​ന്ന ഹോ​ട്ട്‌​ലൈ​ൻ വ​ഴി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    അ​തേ​സ​മ​യം, മ​ഴ​ക്കു പി​റ​കെ രാ​ജ്യ​ത്ത് ത​ണു​പ്പും വ​ർ​ധി​ച്ചു. ബു​ധ​ൻ, വ്യാ​ഴം ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ ത​ണു​പ്പാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്. പ​ക​ൽ കൂ​ടി​യ താ​പ​നി​ല ശ​രാ​ശ​രി 12 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സാ​യി​രു​ന്നു. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​പ​നി​ല​യി​ൽ ക്ര​മാ​നു​ഗ​ത കു​റ​വു​വ​രു​മെ​ന്നും രാ​ജ്യം ക​ടു​ത്ത ത​ണു​പ്പി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​മെ​ന്നും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷ​മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നും ത​ൽ​സ​മ​യം അ​റി​യാ​ൻ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ്, ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ, സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പി​ന്തു​ട​രാ​നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ​കു​പ്പ് അ​ഭ്യ​ർ​ത്ഥി​ച്ചു.

    മഴയിൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്

    • കൃ​ത്യ​മാ​യ അ​ക​ലം പാ​ലി​ക്കു​ക
    • പെ​ട്ട​ന്നു​ള്ള ബ്രേ​ക്കി​ങ് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക
    • വേ​ഗ​ത കു​റ​ക്കു​ക
    • ട​യ​റു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക
    • വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള യാ​ത്ര​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക
    • മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​രു​ത്
    • വൈ​പ്പ​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക
    • കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക
