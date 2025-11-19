Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഡി​സം​ബ​ർ 10ന് ​ശേ​ഷം...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 11:46 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 11:46 AM IST

    ഡി​സം​ബ​ർ 10ന് ​ശേ​ഷം ത​ണു​പ്പ്; ശൈ​ത്യ​കാ​ലമെത്താ​ൻ വൈ​കും

    text_fields
    bookmark_border
    ഡി​സം​ബ​ർ 10ന് ​ശേ​ഷം ത​ണു​പ്പ്; ശൈ​ത്യ​കാ​ലമെത്താ​ൻ വൈ​കും
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് ശൈ​ത്യ​കാ​ലമെത്താ​ൻ വൈ​കു​മെ​ന്ന് സൂ​ച​ന. ഈ ​വ​ർ​ഷം ശൈ​ത്യ​കാ​ലം പ​തി​വി​ലും വൈ​കു​മെ​ന്നും ഡി​സം​ബ​ർ ആ​ദ്യം വ​രെ മി​ത​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തു​ട​രു​മെ​ന്നും പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​വ​ച​ന വി​ദ​ഗ്ധൻ ഇ​സ്സ റ​മ​ദാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ക​ൽ താ​പ​നി​ല മി​ത​മാ​യ​തും വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്തി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യ​തു​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ തു​ട​രും.

    അ​ടു​ത്ത ആ​ഴ്ച വെ​യി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​യി​രി​ക്കും. പ​ക​ൽ താ​പ​നി​ല അ​ല്പം കു​റ​യു​ക​യും മൊ​ത്ത​ത്തി​ലു​ള്ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥ കൂ​ടു​ത​ൽ മി​ത​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യും. അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ത്രി ത​ണു​ത്ത കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തു​ട​രും. രാ​ജ്യ​ത്ത് വ​ട​ക്ക​ൻ കാ​റ്റ് സ്വാ​ധീ​നി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ഴാ​ണ് സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി ‘യ​ഥാ​ർ​ഥ ശൈ​ത്യ​കാ​ലം’​ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഇ​സ്സ റ​മ​ദാ​ൻ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഡി​സം​ബ​ർ 10 ന് ​ശേ​ഷം ഈ ​മാ​റ്റം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. ഡി​സം​ബ​ർ പ​കു​തി​യോ​ടെ താ​പ​നി​ല​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ കു​റ​വ് വ​രും. പ​ക​ലും രാ​ത്രി​യും ത​ണു​ത്ത കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്കും രാ​ജ്യം നീ​ങ്ങും.

    അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ജ്യ​ത്ത് ഒ​രാ​ഴ്ച​യാ​യി തു​ട​ർ​ന്നി​രു​ന്ന ക​ന​ത്ത മൂ​ട​ൽ മ​ഞ്ഞി​ന് കു​റ​വു വ​ന്നു. ക​ന​ത്ത മൂ​ട​ൽ മ​ഞ്ഞ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച കു​വൈ​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ ബാ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ​ല വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളും വ​ഴി തി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ക​യും കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വൈ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ശ​നി,ഞാ​യ​ർ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത പ്ര​വ​ചി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും എ​ത്തി​യി​ല്ല. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പ​ക​ൽ മി​ത​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​യി​രു​ന്നു. നേ​രി​യ രൂ​പ​ത്തി​ൽ വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റ് വീ​ശി. രാ​ത്രി​യി​ൽ ത​ണു​ത്ത കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DecemberwinterCold weather
    News Summary - Cold weather after December 10; Winter will be late
    Similar News
    Next Story
    X