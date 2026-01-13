Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    13 Jan 2026 12:14 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 12:14 PM IST

    നാ​ളെ മു​ത​ൽ ത​ണു​പ്പ് വ​ർ​ധി​ക്കും ഇ​ന്ന് ചി​ത​റി​യ മ​ഴ, പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റ്

    നാ​ളെ മു​ത​ൽ ത​ണു​പ്പ് വ​ർ​ധി​ക്കും ഇ​ന്ന് ചി​ത​റി​യ മ​ഴ, പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റ്
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം ചി​ത​റി​യ മ​ഴ​യും പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റും സാ​ധ്യ​ത​യെ​ന്ന് കാ​ല​ാവ​സ്ഥ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വ​രെ കാ​ർ​ഷി​ക, മ​രു​ഭൂ​മി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മ​ഞ്ഞു​വീ​ഴ്ച​ക്കും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ താ​ര​ത​മ്യേ​ന ചൂ​ടു​ള്ള​തും ഈ​ർ​പ്പ​മു​ള്ള​തു​മാ​യ വാ​യു പി​ണ്ഡ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം താ​ഴ്ന്ന മ​ർ​ദ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​കാ​സം രാ​ജ്യ​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കും. ഇ​ത് ചി​ത​റി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന മ​ഴ​യും സ​ജീ​വ​മാ​യ തെ​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ കാ​റ്റി​നും ഇ​ട​യാ​ക്കും. കാ​റ്റ് പൊ​ടി​പ​ട​ല​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാം.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യി​ൽ ത​ണു​ത്ത​തും വ​ര​ണ്ട​തു​മാ​യ വാ​യു പി​ണ്ഡ​വും നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യ വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റും സ​ജീ​വ​മാ​കും. മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 15 മു​ത​ൽ 50 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​ക്കി​ടെ കാ​റ്റ് സ​ജീ​വ​മാ​കും. ക​ട​ൽ തി​ര​മാ​ല​ക​ൾ ആ​റ​ടി​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​യ​രും.

    ബു​ധ​ൻ, വ്യാ​ഴം ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ർ​ഷി​ക, മ​രു​ഭൂ​മി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ താ​പ​നി​ല​യി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ കു​റ​വു​ണ്ടാ​കും. ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഞ്ഞു​വീ​ഴ്ച ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ കേ​ന്ദ്രം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ത്ത് പൊ​തു​വെ നേ​രി​യ​തോ ത​ണു​ത്ത​തോ ആ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും രാ​ത്രി​യി​ൽ ത​ണു​പ്പ് കൂ​ടി​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യു​മാ​കും.

    അ​തി​നി​ടെ, ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ കൊ​ടും ത​ണു​പ്പി​ന്റെ ഘ​ട്ട​മാ​യ ‘ഷ​ബാ​ത്ത്’ സീ​സ​ണ് ആ​രം​ഭ​മാ​കും. വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഘ​ട്ട​മാ​ണി​ത്.

    ഈ ​മാ​സം 24 മു​ത​ൽ എ​ട്ട് രാ​ത്രി​ക​ൾ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കൊ​ടും ത​ണു​പ്പി​ന്റെ ദി​ന​ങ്ങ​ളാ​യ ‘അ​ൽ-​അ​സി​റാ​ഖ്’ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കും. നി​ല​വി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് പ​ക​ലും, രാ​ത്രി​യും ശ​ക്ത​മാ​യ ത​ണു​പ്പ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

    News Summary - Cold to increase from tomorrow Scattered rain, thunderstorms today
